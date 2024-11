Jesus - Ele está pra chegar

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Ele está pra chegar"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “o Filho do Homem está próximo”…

Naqueles dias, depois de tanta tribulação, o sol vai escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu, e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola, quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo, próximo às portas… A CANÇÃO "ELE ESTÁ PRA CHEGAR" - Autor: Roberto Carlos / Erasmo Carlos