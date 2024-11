Jesus ensinando

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Bem-aventurados"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: : “serão saciados”…

Vatican News

A fala para esse novo tempo que estamos vivendo de conflitos. A fala para aqueles que pensam ser donos dos poderes. Alegrai, exultai os pequenos porque vossa recompensa está nos céus. Vivemos Jesus como aprendizes, mas muitos de nós não escutam com o coração as Tuas palavras. ‘Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados’…

A CANÇÃO "BEM AVENTURADOS" - Autor: Padre Zezinho, SCJ