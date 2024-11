A alegria do Evangelho: Um chamado para todo cristão

Na Audiência Geral desta quarta-feira, 27 de novembro, o Papa Francisco destacou a ‘alegria evangélica’, que se reflete na vida do sacerdote Thiago Henrique Guimarães, que relembra seu encontro com o Pontífice em Aparecida-SP: “Já demonstrava sua alegria nos encontros”.

Fagner Lima – Vatican News

A alegria foi o fruto do Espírito Santo destacado pelo Papa Francisco, na última quarta-feira (27/11), em mais uma catequese dirigida aos fiéis do mundo, direto da Praça São Pedro, no Vaticano. Desde o início de seu pontificado, o Santo Padre recorda da alegria que se deve ter o cristão.

O sacerdote da Arquidiocese de Aparecida, no interior de São Paulo, Thiago Henrique Guimarães, compartilha seu testemunho, ao celebrar cinco anos de ordenação presbiteral, desta alegria fruto do Espírito Santo que brota em sua vida na decisão de seguir a Cristo em sua vocação.

A alegria do cristão

“A alegria deveria ser a marca registrada do cristão”, destaca o presbítero, que recorda de modo particular os discursos do Santo Padre. “O Papa Francisco sempre nos lembra de São Felipe Neri, considerado o ‘santo da alegria’, que mesmo diante das tribulações de sua vida mantinha esse sentimento, não de forma passageira, mas sim de maneira constante em sua vida”.

Ressaltando ainda os desafios do cotidiano, ele pontua que “vemos muitos motivos que sugam nossas alegrias”, porém, encoraja que o cristão “nunca pode perder esse fruto que vem do Espírito Santo. Devemos saber ter nele a centelha que ilumina as sombras que insistem em apagar o brilho de nossa alegria”.

Um sentimento que permanece

Padre Thiago elucida que a alegria que vem do Espirito Santo é permanente: “E ao me referir em ‘alegria’, não estou falando naquela momentânea, efusiva e até mesmo escandalosa. Mas, no sentimento que permanece, que caminha de mãos dadas com a esperança. São como irmãs: alegria e esperança a guiar nossos passos.”

O sentimento desse júbilo vem do encontro pessoal com Cristo, pontua o sacerdote, recordando a figura de Francisco. “Veja nosso Papa Francisco, a alegria que transparece em cada encontro. Porque ali temos uma pessoa que se encontrou com Cristo verdadeiramente e que quer levar este mesmo Cristo aos outros”, fazendo alusão ainda a uma frase da homilia do primeiro Domingo de Ramos de seu pontificado:

“Não sejais nunca homens, mulheres tristes: um cristão jamais pode sê-lo. Nunca vos deixeis vencer pelo desânimo. A nossa alegria não nasce do fato de possuirmos muitas coisas, mas de termos encontrado uma Pessoa: Jesus”

Recordando do sucessor de Pedro, o sacerdote compartilha a experiência de seu encontro pessoal com o Papa recém-eleito ainda em 2013: "Nosso querido Papa Francisco, a quem já tive a oportunidade de trocar breves palavras na Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro, quando ele passou em Aparecida-SP. Já demonstrava sua alegria nos encontros, com os bispos ou autoridades, ou com os cozinheiros e seguranças. Sempre um sorriso, um afago e, dentro da possibilidade do tempo, uma pequena brincadeira”, destacando que essa é a verdadeira alegria do Ressuscitado.

"É aquela 'alegria do Ressuscitado' que proclamamos na Páscoa. É a alegria do 'Cristo Menino na Manjedoura' que iremos anunciar em breve no Natal, alegria que não cabe somente a nós, mas que é proclamada aos demais", complementa.

Alegrai-vos no Senhor

O presbítero conclui, encorajando aos cristãos. “Então, não percamos tempo! Hoje, temos tantas possibilidades de levar a alegria do Evangelho aos nossos irmãos e irmãs”, e compartilhando de sua vida cotidiana, recorda que em pequenos gestos conseguimos anunciar a ‘alegria evangélica’: “Eu mesmo, como dizem alguns amigos, tenho às vezes uma leve sutileza nos assuntos seja pelas mídias sociais ou nos encontros pessoais, para trazer o riso em alguns momentos ainda que mais formais”.

E finaliza, recordando as duas ‘irmãs’: “Sigamos a Cristo com coragem, fé e estas irmãs, esperança e alegria, e assim, testemunhemos seu bonito amor por cada um de nós!”