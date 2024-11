O evento reuniu em Fortalzea mais de 200 médicos de todo o país para discutir os desafios contemporâneos cruciais na prática médica à luz da fé católica, tendo como tema central "Médico Católico e os Desafios da Contemporaneidade".

A cidade de Fortaleza, no Ceará (CE), recebeu, entre os dias 14 e 16 de novembro de 2024, o 5º Congresso Brasileiro de Médicos Católicos [https://medicoscatolicos2024.com.br/], promovido pela Associação Brasileira de Médicos Católicos (ABMC) [https://www.medicoscatolicos.org.br/] e pela Sociedade Médica São Lucas (SMSL) do Ceará. Com o apoio da Arquidiocese de Fortaleza [https://www.arquidiocesedefortaleza.org.br/fortaleza-sediara-o-v-congresso-brasileiro-de-medicos-catolicos-em-2024/], o evento ocorreu na histórica Faculdade Católica de Fortaleza, situada no Seminário da Prainha, instituição de ensino superior desde 1864 e reconhecida pelo seu lema “Cooperatores Veritatis”.

O evento reuniu mais de 200 médicos de todo o país para discutir os desafios contemporâneos cruciais na prática médica à luz da fé católica, tendo como tema central "Médico Católico e os Desafios da Contemporaneidade" [https://vidaefamilia.org.br/v-congresso-brasileiro-de-medicos-catolicos-fe-e-ciencia-em-dialogo/]. Alinhando Fé e Razão, o evento incluiu 17 sessões científicas, celebrações da Santa Missa e momentos culturais, com a presença de líderes eclesiásticos e até médicos internacionais.

A programação incluiu palestras sobre a administração da fertilidade, cuidados paliativos e espiritualidade na prática médica, proporcionando um ambiente de reflexão e troca de experiências entre os participantes. O evento também marcou o retorno do congresso a Fortaleza, cidade que sediou o primeiro encontro de médicos católicos do Brasil, em 1946.

O Congresso ofereceu uma oportunidade para discutir temas que vão desde o cuidado com casais inférteis até o papel do médico católico na política, o congresso proporcionou um espaço de reflexão e formação ética, essencial para enfrentar os desafios contemporâneos à luz da Doutrina Social da Igreja.

Os debates sobre infertilidade evidenciaram o drama humano enfrentado por casais nessa condição, apresentando alternativas éticas para tratamento que respeitem a dignidade da vida e os ensinamentos da Igreja. Já a problemática dos embriões criopreservados trouxe à tona discussões sobre a sacralidade da vida desde sua concepção, destacando os desafios legais e éticos impostos por práticas como a fertilização in vitro e as pesquisas com células-tronco.

O 5º Congresso Brasileiro de Médicos Católicos abordou temas fundamentais para a prática médica e a fé, incluindo desafios como "Transhumanismo”, "Inteligência Artificial na Saúde", e questões éticas como "O drama dos embriões criopreservados", além de reflexões sobre espiritualidade, como "O Médico Católico e a Missão" e "Espiritualidade e Saúde", e dilemas contemporâneos como o "aborto", “cuidado paliativos” e o “administração da fertilidade” para os católicos.

Esses debates fortaleceram a formação integral do médico católico, ajudando-o a ser um agente de transformação que une excelência técnica, sensibilidade ética e compromisso com a vida humana em todas as suas dimensões. Por fim, a discussão sobre o papel do médico católico na política enfatizou sua responsabilidade na construção de políticas públicas que promovam o bem comum, alinhando ciência, ética e compromisso social.

Dentro do Congresso, ocorreu também um Simpósio Jovem, reunindo estudantes de medicina para discutir desafios da formação médica. A Mesa Redonda abordou "O que a faculdade de medicina não ensina sobre o ser humano?", destacando a integração da dimensão espiritual, ética e emocional no cuidado. Já na Roda Viva, trataram-se os desafios dos estudantes católicos, como angústias na residência e condutas éticas no ambiente acadêmico e profissional.

Um dos destaques foi a discussão sobre a vida e o legado de Guido Vidal França Schäffer, médico, surfista e seminarista brasileiro, cuja trajetória inspira muitos profissionais da saúde. Nascido em Volta Redonda, Rio de Janeiro, era médico e dedicado ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente moradores de rua e pacientes com HIV/AIDS, colaborando com as Irmãs Missionárias da Caridade, congregação fundada por Madre Teresa de Calcutá.

A história de Guido Schäffer foi apresentada como exemplo de integração entre fé, prática médica e serviço ao próximo, inspirando os participantes a refletirem sobre a vocação médica à luz dos valores cristãos. Após sua morte, a fama de santidade de Guido cresceu, levando à abertura de seu processo de beatificação em 2015. Em 20 de maio de 2023, o Papa Francisco reconheceu suas virtudes heroicas, conferindo-lhe o título de Venerável.

Durante o congresso, também ocorreu a Assembleia da Associação Brasileira de Médicos Católicos, que elegeu o Dr. Franco Scariot, da Diocese de Caxias do Sul, como novo presidente para o quadriênio 2025-2028. Além disso, os médicos católicos brasileiros já têm um próximo grande encontro marcado: foi anunciado que Brasília será a cidade-sede do Congresso Mundial de Médicos Católicos, promovido pela da Federação Internacional de Médicos Católicos (FIAMC), em 2026 [https://www.fiamc.org/regional-news/region-6-latin-america/brazilian-catholic-doctors-gathered-in-fortaleza/].

Aqui [https://www.pius.com.br/medicos-catolicos/] está disponibilizada uma lista com médicos católicos de diversas especialidades, aptos a atender presencialmente ou por telemedicina em várias regiões do Brasil. A iniciativa busca conectar pacientes que valorizam uma visão cristã na prática médica, especialmente sobre o conhecimento dos métodos naturais.

