Ucrânia: a coragem e o sacrifício dos religiosos que permanecem ao lado do povo

Irmã Magdalena Vytvytska, vice-chefe da Comissão para Religiosos da Igreja greco-católica ucraniana, fala sobre os projetos de apoio espiritual e psicológico para pessoas consagradas que servem perto da frente de batalha, a importância de sentir o apoio da própria comunidade e a decisão, nem sempre fácil, sobre a melhor forma de servir ao próprio povo em um momento tão difícil.

Svitlana Dukhovych – Vatican News



Oração contínua, particular e litúrgica, pelo fim da guerra e por uma paz justa e duradoura; apoio espiritual e psicológico para aqueles que estão passando por traumas e luto; esforços incansáveis para suprir as necessidades básicas daqueles que perderam tudo; apelos às comunidades católicas de todo o mundo para que não sejam esquecidos. Tudo isso e muito mais está sendo feito pela Igreja na Ucrânia desde o início da guerra em grande escala. Bispos, sacerdotes, pessoas consagradas e leigos continuam sendo, acima de tudo, “o sal e a luz” que neutralizam o desespero que quer se infiltrar nas almas das pessoas que estão sofrendo há mais de dois anos e meio.



Servir a comunidade em tempos de guerra



“Ao entrar em um convento, uma pessoa dá um passo bastante radical. Com essa experiência, em um momento de um desafio tão grande para seu país como a guerra, o religioso ou a religiosa quer fazer isso novamente, servir de maneira radical. Depois, cada um decide o que exatamente quer fazer”. A irmã Magdalena Vytvytska, da Ordem de São Basílio, o Grande, é vice-chefe da Comissão para os Religiosos da Igreja greco-católica ucraniana. Em uma entrevista à mídia do Vaticano, ela relata as atividades da Comissão durante esse período, chamando a atenção para a importância da preparação ao pós-guerra. Ela também fala sobre o equilíbrio entre ajudar os outros e cuidar de si mesmo. Entre os tópicos abordados estão a oração e as relações interpessoais na comunidade religiosa como base para servir aos outros.

Os projetos das comunidades religiosas



“Há mais de dois anos, quando a guerra estourou”, explica irmã Magdalena, ”havia muita incerteza e preocupação. As pessoas consagradas são seres humanos e, como todo mundo, tiveram uma reação inicial à guerra: algumas ficaram com medo, outras quiseram ir para o exterior para ajudar os refugiados, outras tentaram se aproximar da frente de batalha para servir como capelães ou decidiram ficar perto das pessoas nos abrigos antiaéreos”. A freira ucraniana acrescenta que hoje as comunidades religiosas recuperaram um certo equilíbrio. Sua Comissão também está retornando aos projetos que haviam lançado antes da guerra, também em resposta às necessidades atuais.

Elas iniciaram novos programas, um dos quais intitulado “As Asas”, que visa à renovação espiritual, física e mental das pessoas consagradas que servem nos territórios mais próximos à frente de batalha. “Há muitas pessoas consagradas”, continua a freira, “que, desde o início da guerra, ou há mais de um ano, estão constantemente servindo com pessoas em dificuldade, com os militares, com pessoas deslocadas, com idosos e pessoas com deficiências. Além disso, estão expostos a tudo o que a vida perto da linha de frente acarreta: estresse, fadiga, exaustão, ansiedade, falta de sono e assim por diante. Tudo isso afeta sua saúde mental e física, e é por isso que nossa Comissão decidiu organizar um retiro de sete dias para elas em uma área próxima à natureza, longe do barulho da guerra”.

A escola para noviços



Um dos projetos formativos que a Comissão para Religiosos realiza é a “Escola para Noviços” que, como diz Ir. Magdalena, “ajudou as noviças a suportar os primeiros anos de guerra”. “Os recém-chegados já estão prestes a fazer uma escolha e, no contexto da guerra, quando tudo ao redor é instável, surgem muitas perguntas e hesitações. Na 'Novice School', têm a oportunidade de conhecer pessoas na mesma situação, de apoiar uns aos outros, de compartilhar suas dificuldades, medos e preocupações. Também têm encontros com um psicólogo e aulas sobre como lidar com diferentes situações”.

Incerteza do pós-guerra



A vice da Comissão para os Religiosos da Igreja greco-católica ucraniana também explica que, durante os encontros, eles refletiram sobre o que espera o país após a guerra. “A população da Ucrânia está mudando: há menos homens, mais viúvas, quase todas as pessoas, inclusive crianças, foram afetadas de alguma forma pela guerra. Estamos cientes de que temos que nos preparar para o período pós-guerra, porque, mais cedo ou mais tarde, ele chegará, e é nesse momento que a Igreja e as pessoas consagradas terão muito a fazer, porque teremos que curar as feridas e ajudar nosso povo a voltar à normalidade. E as crianças, em particular, precisam de ajuda nesse sentido, porque elas são o nosso futuro e, mesmo que continuem brincando e rindo agora, ainda estão sofrendo por dentro com o que está acontecendo”.

A força para curar feridas



Quem quiser curar as feridas dos outros precisa ter força interior para isso. Em situações extremas como a guerra, não é fácil encontrar um equilíbrio entre servir aos outros e cuidar de si mesmo. “Para nós, religiosas”, compartilha a irmã Magdalena, “funciona da mesma forma que para todas as outras pessoas. Todas precisam de apoio espiritual, que recebemos na oração, e de apoio humano, que para nós, religiosas, é a comunidade em que vivemos. A guerra se tornou um indicador da força de nossas comunidades: onde as pessoas consagradas têm força para trabalhar com os desafios da guerra, para ajudar a curar as feridas, isso significa que elas recebem apoio em sua própria comunidade. Por outro lado, os religiosos que gastam muitos recursos por causa de problemas nas comunidades, onde não há proximidade, compreensão e apoio, não têm mais recursos para trabalhar fora”.

A missão das mulheres consagradas

Durante a guerra, os institutos de vida religiosa na Ucrânia enfrentaram desafios que nunca haviam encontrado antes. “Nos momentos de provação, tudo se torna muito intenso, há manifestações de certo radicalismo”, compartilha a irmã Magdalena. Havia também aquelas que estavam prontas para deixar o convento para se alistar no exército, e havia também aquelas que queriam servir como capelãs ao lado dos soldados na linha de frente”. Muitos superiores de congregações, especialmente as masculinas, permitiram que seus membros servissem como capelães militares na linha de frente. “Mesmo entre as irmãs, há situações diferentes. Algumas delas expressaram o desejo de servir, por exemplo, em áreas mais próximas da linha de frente. Estamos tentando encontrar um equilíbrio para que elas tenham a oportunidade de servir como quiserem, mas, ao mesmo tempo, para que não percam sua vocação, porque nessas circunstâncias uma pessoa consagrada pode ajudar mais do que um leigo. E como várias congregações femininas também têm conventos bem próximos da frente, podemos atender tanto à necessidade quanto ao desejo desse tipo de serviço”.