Santuário Nacional inaugura Monumento a Nossa Senhora de Guadalupe

Devoção à Padroeira da América-Latina é celebrada em espaço de oração e contemplação. O monumento reproduz, em um mosaico de tamanho original, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que apareceu estampada na tilma (manto) do indígena Juan Diego, no México, em 1531.

Ludimila Barbosa - Santuário Nacional



Desde a última terça-feira (8), mais uma devoção mariana está representada no Santuário Nacional de Aparecida. Houve a inauguração de um monumento em honra a Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira da América Latina. A data fez referência, ainda, à comemoração pelo centenário de nascimento do cardeal Aloísio Lorscheider, arcebispo de Aparecida e ex-presidente do CELAM – Conselho Episcopal Latino-americano e Caribenho.

Para unir a homenagem à devoção a Nossa Senhora de Guadalupe e à memória de dom Aloísio Lorscheider, o local escolhido para o monumento foi ao lado do Obelisco do CELAM, inaugurado em 2007, na abertura da Conferência de Aparecida. O encontro reuniu o Papa Bento XVI e mais 265 participantes, entre presbíteros e leigos, para dialogar sobre os rumos da evangelização em terras latino-americanas. A Conferência resultou no Documento de Aparecida, que posteriormente inspirou as ações pastorais do Papa Francisco na condução da Igreja.

Monumento a Nossa Senhora de Guadalupe. Foto: Thiago Leon/Santuário Nacional

O Monumento e as devoções Marianas

O monumento reproduz, em um mosaico de tamanho original, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que apareceu estampada na tilma (manto) do indígena Juan Diego, no México, em 1531. A imagem deu origem à devoção em terras mexicanas e depois se espalhou pelo continente.

A peça artística é uma realização da empresa italiana Friul Mosaic, a mesma responsável pela Cúpula Central localizada no interior da Basílica. Na moldura da homenagem à Nossa Senhora de Guadalupe há representação de rosas representando os países da América Latina protegidos pela Virgem Maria.

A celebração contou com a presença de dom Orlando Brandes, além dos Missionários Redentoristas, Ir. Alan Patrick e Pe. Mauro Vilela, que conduziram o evento.

Como maior templo dedicado a Nossa Senhora no mundo, o Santuário Nacional de Aparecida destaca a importância das devoções marianas, compreendidas em outros monumentos no entorno dos espaços devocionais, como o monumento dedicado à Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.



Motivos para a Escolha do Dia e a Presença do CELAM em Aparecida em 2007

A escolha da data para esta inauguração deve-se ao aniversário de dom Aloísio Lorscheider, nascido em 8 de outubro de 1924, em Estrela-RS. Neste ano, o Santuário celebra o centenário de nascimento do Cardeal Lorscheider, que foi o terceiro arcebispo de Aparecida e fundador da Família dos Devotos.

Dada a importância do cardeal, que também foi presidente do CELAM entre 1976 e 1979, a data das comemorações da Novena e festa é mais uma homenagem ao religioso.

O Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho (CELAM) é um organismo da Igreja Católica, fundado em 1955 pelo Papa Pio XII. O CELAM presta serviços de contato, comunhão, formação, pesquisa e reflexão às 22 conferências episcopais que se situam desde o México até o Cabo de Hornos, incluindo o Caribe e as Antilhas.

Em 2007, foi realizada em Aparecida a V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho. O tema central foi "Discípulos e Missionários de Jesus Cristo, para que Nele nossos povos tenham vida". O Documento de Aparecida, resultado desta conferência, continua a ser uma referência importante para igreja do Brasil.

O espaço revitalizado

Para favorecer a experiência orante, o espaço que contém o Monumento passou por revitalização. Localizado próximo à Capela da Ressurreição, no ponto oeste do Santuário, as melhorias incluem:

· Construção de dois bebedouros;

· Pavimentação asfáltica;

· Instalação de três pontos de ônibus e um ponto de táxi, além da cobertura das cadeiras de espera;

· Reinstalação das lixeiras subterrâneas;

· Confecção de bancos e calçadas, instalação de tomadas;

· Postes e luminárias, incluindo os pontos de ônibus e o ponto de táxi;

· Plantio de árvores na praça e vegetação nas floreiras.