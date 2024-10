Primeiro Irmão leigo franciscano eleito Ministro Provincial no Brasil

Frei Vicente Paulo do Nascimento, de 53 anos, foi eleito Ministro Provincial da Província Santa Cruz, em Belo Horizonte (MG), na noite desta quinta-feira, dia 17 de outubro.

Vatican News



Frei Vicente Paulo do Nascimento obteve, no primeiro escrutínio, 33 votos entre os 60 frades votantes. Com a confirmação do Dicastério para a Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, em Roma, na manhã desta sexta, dia 18.



Frei Vicente Paulo é o primeiro irmão leigo da Ordem dos Frades Menores a assumir o serviço de Ministro Provincial no Brasil. Também é pioneiro na Conferência dos Frades Menores do Brasil e Cone Sul, que abrange a Argentina, o Chile e o Paraguai.

Por se tratar de um religioso irmão, o Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, em Roma, precisou ser informado. A resposta foi dada na manhã desta sexta-feira, 18 de outubro.

Franciscanos reunidos em Belo Horizonte

Frei Vicente Paulo do Nascimento nasceu no dia 29 de julho de 1971 (53 anos), em Governador Valadres (MG). Ingressou no Noviciado da Ordem dos Frades Menores em 04 de fevereiro de 1994, fez a Primeira Profissão em 21 de janeiro de 1995 (29 anos de Vida Religiosa) e a Profissão Solene, em 02 de fevereiro de 2000.

É licenciado em Filosofia e Teologia pelo Instituto Santo Tomás de Aquino (ISTA), de Belo Horizonte (MG). Tem longa experiência da Formação Inicial, sendo Mestre de Postulantes por seis anos (2007-2012). Mestre de Professos Temporários por mais de dez anos (2013-2021; 2023-2024), Secretário para a Formação e os Estudos (2016-2018). Atualmente, é Definidor Provincial, assumido pela quarta vez, e Moderador da Formação Permanente (2022-2014). Foi missionário na Amazônia (AM), em Roraima (RR) (2005-2006) e Visitador da Custódia São Benedito da Amazônia (2018).

Franciscanos reunidos

Província Santa Cruz



Sediada em Belo Horizonte, a Província Santa Cruz, mantém uma forte atuação evangelizadora e social baseadas na fé cristã e nos ensinamentos e valores difundidos por São Francisco de Assis.

Essa Província tem suas raízes na criação do Comissariado da Santa Cruz no estado do Rio de Janeiro, estabelecido por frades holandeses em 1900. Depois de passarem por Manaus (AM), em 1899, Frei Adalberto Woolderink, Frei Gonzaga Governeur e Frei Oto Vervoort seguiram para Niterói (RJ), onde instalaram a primeira residência e sede do Comissariado.

Até o ano de 1950, o Comissariado esteve ligado juridicamente e dependia diretamente da Província dos Santos Mártires Gorcumienses, na Holanda. Após esse período de meio século, foi criada a Província Santa Cruz, em 1950, que passou a atuar independente e abrange, atualmente, os franciscanos de Minas Gerais e Sul da Bahia. No dia 18 de dezembro de 1899, chegaram a Manaus, provenientes da Holanda, os três primeiros frades daquela que viria a se constituir a Província Santa Cruz (PSC): Frei Adalberto Woolderink, Frei Gonzaga Gouverneur e Frei Oto Vervoort. Esse início de presença na região amazônica foi frustrado pelas doenças tropicais contraídas pelos frades.

No dia 7 de maio de 1900, chegou ao Rio de Janeiro Frei Rogério Burgers, um dos fundadores e primeiro comissário do Comissariado Imaculada Conceição, hoje PSC, juntamente com Frei Frederico Voorvelt.

Franciscanos reunidos em Belo Horizonte

Em 1901, juntou-se a eles Frei Oto Vervoort, proveniente de Manaus (AM). Nesse mesmo ano, ocorreu a instalação da primeira residência e sede do Comissariado, em Niterói, e, em 1903, a instalação da primeira residência dos frades em Minas Gerais, em Ouro Preto. No ano de 1912, a sede do Comissariado foi transferida de Niterói (RJ) para São João Del-Rei (MG). Em 15 de novembro de 1925, a sede do Comissariado foi transferida, mais uma vez, para Divinópolis (MG).

Em 1926, o Comissariado foi estendido ao Rio Grande do Sul (Vila Fão) e, dez anos mais tarde, ao Extremo Sul da Bahia (Caravelas, Nova Viçosa e Mucuri).

No ano de 1931, teve início o Curso de Teologia em Divinópolis com a chegada dos primeiros frades estudantes da Holanda. Em 1941, ocorreu a mudança do nome Comissariado Imaculada Conceição para Comissariado Santa Cruz.

Esse período foi marcado pela consolidação da presença dos frades em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e no Sul da Bahia, além da presença nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói. No dia 8 de janeiro de 1949, o Comissariado Santa Cruz foi elevado à condição de Província autônoma da Província Holandesa, passando a designar-se Província Santa Cruz. Em 1959, a sede da Província foi transferida de Divinópolis para Belo Horizonte. No dia 22 de fevereiro de 1966, os frades no Rio Grande do Sul adquiriram autonomia em relação à Província Santa Cruz, tendo sido constituídos como Província São Francisco de Assis do Rio Grande do Sul no dia 4 de outubro de 1976, dia de São Francisco.

Atualmente, a Província Santa Cruz é composta por mais de 100 frades, alguns em período de formação e estudos. São 14 fraternidades, sendo 8 paróquias. As fraternidades e paróquias estão espalhadas por 10 municípios distribuídos entre Minas Gerais e o sul da Bahia, além de presenças em missões no exterior. Nesses locais, atuam na pastoral paroquial, educação, projetos de ação social e de formação de lideranças cristãs.

Fonte: Província Santa Cruz