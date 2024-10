Primeiro Encontro de Sacerdotes Assessores de Novas Comunidades no Regional Sul 1 - CNBB

Este encontro foi inédito e se torna histórico como o primeiro com essa temática no Regional Sul 1, marcando um passo importante na articulação das Novas Comunidades.

Foi realizado no dia 29 de outubro, na sede do Regional Sul 1 da CNBB, o primeiro encontro com padres responsáveis pela assessoria das Novas Comunidades nas dioceses do estado de São Paulo. O evento reuniu cerca de 40 pessoas de 25 dioceses do Regional Sul 1, incluindo assessores e representantes.

Dom Carlos Silva, secretário do Regional, Dom Luiz Carlos Dias, bispo referencial para as Novas Comunidades e Padre Luis Fernando da Silva, secretário executivo do Regional Sul 1 acompanharam este momento destacando o forte espírito sinodal e de comunhão proposto pelo Santo Padre, Papa Francisco.

Ressaltamos também a presença de Italo Fasella atual coordenador da comissão das Novas Comunidades dentro do Serviço Brasileiro de Comunhão – CHARIS Brasil. Italo fez memória do caminho de inauguração do CHARIS proposto por Francisco e de como foi se constituindo este organismo no mundo e no Brasil.

Lucimar Maziero, atual representante das Novas Comunidades do Regional Sul 1 explicou como está o desenvolvimento desta caminhada da comissão de Novas Comunidades dentro do Regional Sul 1, atualizando sobre as principais atividades desenvolvidas.

O principal objetivo do encontro foi articular e apresentar as atividades das Novas Comunidades no estado. Foram abordados temas como a presença das Novas Comunidades nas dioceses, como desenvolver o trabalho do assessor das Novas Comunidades em uma diocese e a estrutura da CNBB nas ações evangelizadoras. Os representantes participaram ativamente, fazendo diversas perguntas sobre como fortalecer o trabalho de assessoria das Novas Comunidades em suas dioceses.

O encontro contou também com momentos de oração na capela da sede, criando um ambiente de espiritualidade e unidade.

O entusiasmo foi notável, evidenciando o desejo de comunhão das Novas Comunidades com a ação pastoral da CNBB Regional Sul 1. No estado de São Paulo contamos com a presença mais de 200 Novas Comunidades.

O encontro finalizou com um almoço, proporcionando um momento de partilha e fraternidade entre os participantes.

Este encontro foi inédito e se torna histórico como o primeiro com essa temática no Regional Sul 1, marcando um passo importante na articulação das Novas Comunidades.

Informações: Comunicação do Regional Sul 1, Marília Siqueira CCP,

Fotos: Maria Vanessa Silva CCP