Primeira igreja erguida pela Comunidade Católica Shalom será inaugurada

A nova igreja erguida na sede do governo geral da Comunidade Shalom possui 2.216 metros quadrados de área construída e uma altura de 26 metros, com capacidade para mil fiéis. No dia 01/11, com uma missa presidida por dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza, às 19 horas, e com a presença do Núncio apostólico, dom Giambattista Diquattro, representante do Papa Francisco no Brasil, a Igreja do Ressuscitado que passou pela Cruz será inaugurada.

A Comunidade Católica Shalom celebrará em 1º de novembro, a inauguração de sua primeira igreja, a Igreja do Ressuscitado que passou pela Cruz, com uma Missa presidida por Dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza, a partir da 19 horas. O momento também será marcado pela presença de diversas autoridades eclesiásticas, incluindo o núncio apostólico, Dom Giambattista Diquattro, representante do Papa Francisco no Brasil e Dom José Antônio Tosi Marques, bispo Emérito de Fortaleza. A expectativa é que a cerimônia receba 6 mil pessoas.

A nova igreja, erguida na Diaconia Geral da Comunidade, em Aquiraz, sede do governo geral da instituição, possui 2.216 metros quadrados de área construída e uma altura de 26 metros, com capacidade para mil fiéis. Desde o começo da construção, em 2013, com a benção da pedra fundamental pelo cardeal Stanislau Riuko, a obra passou por diversas etapas, culminando em um espaço sagrado que será um ponto de encontro espiritual para as atuais e futuras gerações experimentarem da Misericórdia de Deus.

Dedicação



Durante a cerimônia, o rito litúrgico da Dedicação inclui a aspersão com água benta, a deposição de relíquias dos santos, a unção sagrada do altar, incensação e iluminação do templo, finalizando com a Celebração Eucarística. A Igreja do Ressuscitado que passou pela Cruz é a primeira no mundo dedicada a esse título, simbolizando a esperança e a fé que caracterizam a missão da Comunidade Católica Shalom. Com suas três capelas internas e arquitetura única, a nova igreja se tornará um marco na região de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A Comunidade Católica Shalom, reconhecida por sua obra evangelizadora, celebra esta conquista como um testemunho de sua missão de levar o amor e a misericórdia de Deus a todos. A expectativa é que a nova igreja inspire a comunidade local e além, promovendo a vivência da fé e da espiritualidade cristã.

“A Igreja ainda não está finalizada. Mas nós chegamos a um momento marcante, também histórico: o dia da Dedicação dessa Igreja. Dedicar uma Igreja significa apresentar a Deus os trabalhos das nossas mãos mas que nós entendemos que não é para nós, não é nosso. A partir da Dedicação ela se transformará na casa de Deus, num lugar onde todos poderão vir, entrar, e fazer a experiência com o Ressuscitado que Passou pela Cruz. Dedicar uma Igreja é dizer que ela não é nossa, mas ela é de Deus. O rito da dedicação vai em todos os instantes nos colocar numa experiência profunda na relação com Deus”, destaca padre Evandro, assessor Litúrgico-sacramental da Comunidade Shalom.

Sobre a Comunidade Católica Shalom



A Comunidade Católica Shalom foi fundada em 9 de julho de 1982, após Moysés Louro de Azevedo Filho se dedicar à evangelização dos jovens, inspirando-se em seu encontro com o Papa João Paulo II em 1980. Inicialmente, inaugurou um Centro Católico de Evangelização em 1982, que promovia acolhimento e orientação. A partir de 1983, surgiram grupos de oração e o primeiro grupo de “engajados”, dando origem à Comunidade de Aliança.



Em 1985, Moysés e outros jovens fizeram promessas como os primeiros membros consagrados da Comunidade de Vida. No ano seguinte, ingressa na Comunidade de Vida a cofundadora Maria Emmir Nogueira, que esteve presente desde o início, ajudando na estruturação. Com o crescimento de evangelização e vocações, a Comunidade ganhou reconhecimento canônico em 1998 e, em 2007, obteve o Reconhecimento Pontifício. Em 2012, teve seus estatutos definitivamente aprovados e foi oficialmente reconhecida como uma associação privada internacional de fiéis, expandindo sua missão de evangelização para diversas dioceses ao redor do mundo.