Católicos de língua hebraica em Israel: o choro das mães não tem bandeira

Padre Piotr Żelazko, vigário patriarcal de São Tiago, que cuida das comunidades eclesiais em Israel, fala sobre o aniversário de 7 de outubro e sobre o dia de oração e jejum solicitado por Francisco: o sofrimento não tem nacionalidade. Rezemos por todos os inocentes vítimas desta guerra terrível.

Pe. Paweł Rytel-Andrianik – Vatican News

Com o conflito contínuo e o trauma profundamente enraizado, as comunidades católicas de língua hebraica de Israel reuniram-se no dia 5 de outubro no Mosteiro de "Nossa Senhora da Arca da Aliança", em Kiryat Ye'arim, para o seu encontro anual, onde rezaram pela paz no mundo, em comunhão com Papa e em preparação para o dia de oração e penitência solicitado por Francisco para este 7 de outubro. Padre Piotr Żelazko, vigário patriarcal de São Tiago, falou sobre isso aos meios de comunicação do Vaticano: "É muito difícil aqui em Israel. Rezamos pelas vítimas desta violência sem precedentes que vimos em 7 de outubro do ano passado e lembramos quanta violência que sofremos."

Yefim Faiterberg, da paróquia de Jaffa, pai de duas filhas pequenas, sublinhou a importância dos encontros comunitários: "É importante que os nossos filhos conheçam outras crianças com a mesma convicção e a apliquem pouco a pouco. A nossa Igreja tem um desejo profundo de ajudar as pessoas, o mundo. Então, acredito que nós também podemos mudar o mundo para melhor."

Um ano de esperança em meio à luta

Apesar da imensa dor causada pela guerra em andamento, estas comunidades mantêm viva a esperança. “Em meio a esta fratura – disse pe. Żelazko – os católicos de língua hebraica se apegam a uma visão de paz e cura enraizada em sua fé profunda e nas promessas de Deus”.

Os católicos de língua hebraica estão unidos à sociedade israelense, que celebra o Ano Novo nestes dias. “Ao entrarmos neste novo ano, neste espírito de Rosh Hashanah, as nossas orações estendem-se para além das nossas comunidades, a todos. Esperamos pela paz, cura e renovação para todos. Isto é o que mantemos em nossos corações”, comentou Monika Faes, coordenadora pastoral do vicariato de São Tiago. Os católicos de língua hebraica encerrarão o dia de oração e jejum pela paz com a Santa Missa por todas as vítimas da guerra celebrada pelo Vigário do Patriarcado de Jerusalém.

Conexão com as raízes hebraicas

As comunidades católicas de língua hebraica que vivem em Israel são únicas na sua profunda ligação com a cultura e a língua hebraica, que une católicos de diversas origens na encruzilhada do cristianismo e do judaísmo. Eles celebram a sua fé cristã em hebraico na profunda ligação entre o cristianismo e o judaísmo.