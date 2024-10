Igrejas na Itália se unem à oração do Papa pela paz

Dois dias para se rezar pela paz: no domingo, 6 de outubro, Francisco vai à Basílica de Santa Maria Maior em Roma para rezar o terço junto aos membros do Sínodo em súplica a Nossa Senhora. Já na segunda-feira, 7 de outubro, há exatamente um ano do ataque terrorista do Hamas a Israel, o dia será de oração e jejum para invocar o dom da paz no mundo.

Andressa Collet - Vatican News

Na manhã desta quarta-feira (02/09), durante a missa de abertura da Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, o Papa Francisco anunciou um duplo compromisso de oração pela paz:

"Para invocar da intercessão de Maria Santíssima o dom da paz, no próximo domingo irei à Basílica de Santa Maria Maior, onde rezarei o Santo Rosário e dirigirei à Virgem uma sincera súplica. Se possível, peço também a vocês, membros do Sínodo, que se unam a mim nessa ocasião."



A presidência da Conferência Episcopal Italiana, acolhendo o apelo do Papa, convida as comunidades a se unirem na oração do terço no domingo, 6 de outubro, e a viverem o Dia de Oração e Jejum pela Paz no Mundo em 7 de outubro. O presidente dos bispos da Itália, o arcebispo de Bolonha Matteo Zuppi, comenta que “a cada dia surgem mais e mais pedaços dessa guerra mundial que se abate sobre diferentes povos e numerosos lugares, muitas vezes esquecidos. Não devemos nos cansar de pedir que as armas sejam silenciadas, de rezar para que o ódio dê lugar ao amor, a discórdia à unidade. É hora de parar a loucura da guerra: todos são chamados a fazer a sua parte, todos devem ser artesãos da paz”.

O Departamento Litúrgico Nacional está preparando textos para a animação dos dois momentos para serem disponibilizados no site www.chiesacattolica.it.

Diocese de Roma também se une ao apelo do seu bispo

O Dia de Oração e Jejum em 7 de outubro marca o primeiro aniversário do ataque terrorista perpetrado pelo Hamas em Israel. Assim, diante da escalada de violência que está ensanguentando o Oriente Médio, da procrastinação da crise russo-ucraniana e da continuação de muitas guerras esquecidas na África subsaariana, a Diocese de Roma também se une ao apelo do seu bispo, o Papa Francisco, e convida todos os fiéis a rezar pela paz para evitar o risco de uma guerra mundial e a participar do Dia de Jejum em 7 de outubro: "temos a tarefa, como crentes", diz o comunicado divulgado pelo Departamento para as Comunicações Sociais do Vicariato de Roma, "de nos opor à lógica repreensível do recurso às armas que penaliza um número indescritível de civis indefesos".