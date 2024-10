Papa dispõe que Dom Odilo permaneça por mais 2 anos à frente da Arquidiocese de São Paulo

Ao completar 75 anos, em 21 de setembro, Dom Odilo apresentou sua carta renúncia ao Santo Padre.

Vatican News



Em comunicado ao clero, religiosos e fiéis leigos da Arquidiocese de São Paulo, o Cardeal Odilo Pedro Scherer informou nesta terça-feira, 8, que o Papa Francisco dispôs que ele permaneça por mais dois anos como Arcebispo de São Paulo.

Ao completar 75 anos, em 21 de setembro, Dom Odilo apresentou sua carta renúncia ao Santo Padre. Conforme prevê o cânon 401 § 1 do Código de Direito Canônico, “o Bispo diocesano que tiver completado 75 anos de idade é solicitado a apresentar a renúncia do ofício ao Sumo Pontífice, que, ponderando todas as circunstâncias, tomará providências”.

No comunicado, Dom Odilo diz que “a Santa Sé informou no dia 07 de outubro que o Papa acolheu minha carta e dispôs que eu permanecesse ainda, por mais dois anos, à frente da querida Arquidiocese de São Paulo”.



Ainda no texto, o Purpurado exorta toda a Arquidiocese à preparação, mediante a oração, “para viver intensamente o Ano Jubilar de 2025” e para a caminhada conjunta na realização do Projeto Emergencial de Pastoral 2024-2026, “vivendo a comunhão, a conversão e a renovação missionária de nossa Arquidiocese”.

Fonte: O São Paulo