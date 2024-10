Palácio dos Pobres: o maior abrigo a vulneráveis do Nordeste Brasileiro

Inaugurado na antiga sede da Cúria Metropolitana, o local oferece acolhimento a pessoas em situação de rua em Maceió. Com capacidade para até 400 pessoas, o espaço é um marco de solidariedade e dignidade, promovendo assistência social, reintegração e refeições diárias.

Rafaella Ramos - Vatican News



Em Maceió, capital de Alagoas, a Casa de Ranquines, instituição vinculada à arquidiocese da cidade, inaugurou o “Palácio dos Pobres”, um novo espaço de acolhimento destinado às pessoas em situação de rua, localizado no Centro da capital alagoana e em funcionamento desde agosto deste ano. Situado na antiga sede da Cúria Metropolitana, o edifício histórico, agora restaurado, passou a acolher até 400 pessoas, oferecendo não apenas abrigo, mas também dignidade e cuidados integrais àqueles em condições de vulnerabilidade social.

Espaços comuns do abrigo dos pobres

A inauguração contou com uma missa presidida pelo arcebispo dom Beto Breis, onde religiosos e membros da comunidade celebraram a reabertura do espaço, vendo-o como um compromisso cristão de acolhimento aos mais necessitados. “Essa casa, que já foi residência dos arcebispos, será agora um refúgio para aqueles que carecem de amor e respeito”, ressaltou dom Beto durante sua homilia, expressando sua emoção diante da nova função social do local. Além da missa, o evento incluiu a bênção do espaço e um almoço compartilhado entre o clero, os acolhidos e a comunidade.

Palácio dos Pobres, abrigo para vulneráveis em Maceió

Auxílio aos vulneráveis

O local almeja mais do que a provisão de abrigo e alimentação; sua missão é promover a reintegração social e incentivar o desenvolvimento pessoal dos atendidos. A instituição oferece cerca de 2 mil refeições diárias, além de kits de higiene, atendimento psicológico, consultas com assistentes sociais e acolhimento 24 horas. Frei João, diretor da Casa, destacou que cada ação representa um gesto de solidariedade e cuidado, reafirmando o compromisso com a transformação de vidas. “Nossa missão aqui é oferecer dignidade e esperança, para que cada pessoa que nos procura possa reescrever sua história”, afirmou.

O contínuo trabalho de assistência e reintegração social realizado pela Casa de Ranquines responde aos desafios da desigualdade em Alagoas, onde muitas pessoas ainda vivem em situação de extrema pobreza.

Espaços comuns da casa dos pobres, em Maceió