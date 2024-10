“Ao propor o reconhecimento do ‘Lançamento da Campanha da Fraternidade’ como parte do Calendário Oficial de Eventos do Município do Recife, esta proposição sublinha a importância de cultivar e promover esses valores universais, incentivando a participação ativa da comunidade na busca do bem comum”, afirma Cida Pedrosa, autora do projeto de lei que reconhece a relevância da celebração promovida pela Igreja na Quarta-feira de Cinzas. A lei foi publicada no Diário Oficial um mês após sua aprovação

Vatican News

A partir do próximo ano, o Lançamento da Campanha da Fraternidade (CF) estará entre as datas importantes do Calendário Oficial de Eventos do Município do Recife. A Lei 19.314/24, que reconhece a relevância da celebração promovida pela Igreja na Quarta-feira de Cinzas, foi publicada na quinta (17) no Diário Oficial, um mês após ser aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores.

“A inclusão desse evento no calendário municipal não apenas formaliza um momento significativo de reflexão e ação conjunta da comunidade cristã no Recife, mas também ressalta o compromisso do município com os valores de fraternidade, justiça e amor ao próximo”, diz um trecho do projeto de lei da vereadora Cida Pedrosa.

Apresentada em março, logo após as comemorações pelos 60 anos da CF, a proposta da parlamentar enfatiza que “os objetivos permanentes da Campanha estão em consonância com os valores que o Município do Recife deseja promover entre seus cidadãos”. Entre as finalidades da CF estão despertar o espírito comunitário e cristão, e educar para a vida em fraternidade baseada na justiça e no amor.

“Ao propor o reconhecimento do ‘Lançamento da Campanha da Fraternidade’ como parte do Calendário Oficial de Eventos do Município do Recife, esta proposição sublinha a importância de cultivar e promover esses valores universais, incentivando a participação ativa da comunidade na busca do bem comum”, afirma Cida Pedrosa.

Sobre a CF

A Campanha da Fraternidade nasceu em 1964 por iniciativa de dom Eugênio de Araújo Sales, em Nísia Floresta, Arquidiocese de Natal (RN), como expressão da caridade e da solidariedade em favor da dignidade da pessoa humana, dos filhos e filhas de Deus. Assumida pelas Igrejas Particulares da Igreja no Brasil, a CF se tornou expressão de comunhão, conversão e partilha.

A Campanha tem como objetivos despertar o espírito comunitário e cristão no povo de Deus; educar para a vida em fraternidade, a partir da justiça e do amor, exigência central do Evangelho; e renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da Igreja na evangelização, na promoção humana, em vista de uma sociedade justa e solidária.

Em 2025, a CF refletirá o tema “Fraternidade e Ecologia Integral” e o lema “Deus viu que tudo era muito bom” (Gn 1,31).

Como gesto concreto, a CF convida a todos os fiéis a participarem da Coleta da Solidariedade sempre no Domingos de Ramos. Os recursos são destinados ao Fundo Nacional de Solidariedade para o financiamento de projetos de evangelização e assistência social em todo o Brasil.

Acesse o site campanhas.cnbb.org.br e saiba mais sobre a Campanha da Fraternidade.

(Fonte - CNBB NE2)