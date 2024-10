Juventude Arquidiocesana de Niterói se prepara para o DNJ 2024

Com o tema “Te chamo pelo nome, és meu” (Isaías 43), o evento tem como objetivo fortalecer o comprometimento dos jovens no seguimento de Jesus Cristo, proporcionando momentos intensos de oração e reflexão.

Arquidiocese de Niterói

No próximo dia 13 de outubro, a cidade de Maricá, no Vicariato Oceânico, será palco do Dia Nacional da Juventude (DNJ) 2024, evento que reunirá jovens da Arquidiocese de Niterói em uma grande celebração de fé, comunhão e espiritualidade. Organizado pelo Setor Juventude da Arquidiocese, o DNJ promete atrair milhares de participantes para um dia repleto de atividades, das 8h às 20h, na Rua João Saldanha, Barra de Maricá. A estrutura para o evento já começou a ser montada, criando um espaço que vai acolher a juventude com segurança e conforto.



Com o tema “Te chamo pelo nome, és meu” (Isaías 43), o evento tem como objetivo fortalecer o comprometimento dos jovens no seguimento de Jesus Cristo, proporcionando momentos intensos de oração e reflexão. Segundo o Pe. Gabriel Ramalho, Assessor Arquidiocesano do Setor Juventude, o DNJ é uma oportunidade para os jovens renovarem sua fé e se engajarem de forma mais ativa na Igreja. “O DNJ é um evento que acontece em todo o Brasil, e cada diocese se organiza para celebrar o ardor da juventude como um dom precioso de Deus. Nosso objetivo é mover o coração da juventude para o amor e o compromisso no seguimento de Jesus, sempre em comunhão com a Igreja e os irmãos. A verdadeira alegria só encontramos em Cristo, e esse é o foco da nossa celebração”, explica o sacerdote.



Pe. Gabriel enfatiza que o evento é aberto a todos os jovens que buscam um aprofundamento espiritual: “Convido todos que sentem no coração o desejo de viver algo mais belo e profundo a estarem conosco no dia 13 de outubro, em Barra de Maricá. Teremos um dia repleto de atividades, com pregações, Adoração ao Santíssimo Sacramento, confissões e, às 16h, a celebração da Santa Missa. Depois, ainda teremos um show católico para encerrar esse grande dia de louvor”, convida o padre. Venha participar e viver um dia de fé, comunhão e alegria com a juventude da Arquidiocese de Niterói, no dia 13 de outubro, na Barra de Maricá!



O DNJ 2024 já mobiliza as redes sociais da Arquidiocese de Niterói e do Setor Juventude, e os grupos de jovens estão organizando caravanas para garantir ampla participação. A programação inclui momentos de pregação, oração e a Santa Missa às 16h, um dos pontos altos do evento, que começa às 8h e segue até às 20h. O evento será transmitido ao vivo pelas redes sociais da Arquidiocese e pela Rádio Anunciadora, ampliando o alcance para quem não puder estar presente. A entrada é gratuita.



Pe. Gabriel conclui destacando a importância da unidade juvenil em momentos como este: “O DNJ é um chamado para a juventude redescobrir a alegria de seguir a Cristo. Nossa missão é evangelizar, e o DNJ é um instrumento poderoso para tocar o coração dos jovens. Será um dia de oração, alegria e renovação da nossa fé. Que Deus abençoe a todos que se unirem a nós nesta grande celebração.”