Um festival de fé dedicado à Ir. Luisa Dell'Orto, morta no Haiti há dois anos

A pequena irmã do Evangelho e o beato pe. Pino Puglisi estão unidos por uma morte violenta e por uma vida vivida no coração da mensagem cristã. As duas figuras estarão no centro do Festival de Fé “Kenbe fèm”, programado de 4 a 6 de outubro na Paróquia dos Santos Pedro e Paulo, em Lomagna, na Região da Lombardia, igreja de origem da irmã Luisa.

Benedetta Capelli – Vatican News

Porto Príncipe e Palermo. Duas cidades a milhares de quilômetros de distância que lidam com o crime: a das gangues haitianas, a primeira, e a da máfia, a segunda. Perderam a vida nessas cidades duas pessoas que sempre combateram a ferocidade do mal com a mansidão do bem. Irmã Luisa Dell'Orto foi morta no Haiti em 25 de junho de 2022, e pe. Pino Puglisi em 15 de setembro de 1993, no bairro Brancaccio, em Palermo. Uma pequena irmã do Evangelho de Charles de Foucauld e um padre, “bom sacerdote e testemunha misericordiosa do Pai”, como o definiu o Papa Francisco. Nas palavras do Bispo de Roma podemos encontrar os elos de ligação destas duas figuras que, embora distantes no espaço e no tempo, “preferiram os pequenos e os indefesos”, educando-os “para a liberdade, para amar a vida e respeitá-la”, doando-se “por amor, abraçando a Cruz até o derramamento de sangue”.

Unidos pela fé

Em Lomagna, cidade natal da irmã Luisa Dell'Orto, de 4 a 6 de outubro, a Paróquia dos Santos Pedro e Paulo organizou o Festival da Fé “Kenbe fèm”, uma expressão em crioulo que a religiosa usava com frequência porque é uma felicitação, um incentivo a se manter firme, representa a força interior. Na ocasião, será concedido um prêmio ao Centro “Pai-Nosso” que o pe. Pino Puglisi criou em Palermo e que ajudará a concluir a construção de um jardim de infância. Numa mesa redonda programada para o domingo, 6 de outubro, o beato siciliano será lembrado por Maurizio Artale, presidente do Centro Pai-Nosso. A irmã Luisa será lembrada por uma sua amiga e, como ela, irmãzinha do Evangelho, irmã Franca Boetti.

Sempre ao lado do povo do Haiti

Foi o devastador terremoto de 2010, que causou mais de 220 mil vítimas no Haiti, que uniu a irmã Franca, missionária em El Salvador há 24 anos, e a irmã Luisa, que estava no país caribenho desde 2002. Ambas pertencem às Pequenas Irmãs do Evangelho, uma congregação francesa fundada em 1963 por René Voillaume e inspirada na espiritualidade de Charles de Foucauld. Durante oito meses, elas trabalharam lado a lado nos escombros da capital, tentando suprir as necessidades mais urgentes daqueles que perderam tudo, mas ainda estavam vivos. Na época, a ONU e a Cruz Vermelha estimaram que três milhões de pessoas tinham sido afetadas pelo terremoto de magnitude 7. Foi assim que a amizade delas cresceu e se estendeu às suas famílias. “Ela”, conta a irmã Franca, ‘não queria voltar por causa de sua coerência pessoal, então, quando havia uma oportunidade, alguém ia apoiá-la, como os voluntários da Caritas de Milão’. Ela queria estar com essas pessoas e não tinha como fazê-la voltar”. A irmã Franca pedia à irmã que voltasse sempre que se falavam ao telefone, a cada três semanas. A irmã Franca estava na França e a irmã Luisa não pretendia abandonar aqueles que eram sua nova família.

A última ligação

O telefone também tem peso nos últimos momentos de ir. Luisa. “Eu estava trabalhando numa prisão”, conta ir. Franca, “no nordeste da França. Passava as tardes com as prisioneiras e fazíamos grupos sobre a Palavra. Meu telefone tocou e do outro lado estava o fundador dos Pequenos Irmãos da Encarnação, que me pediu notícias de sua secretária, uma irmãzinha nossa que estava na França. Ele estava com pressa. Eu a localizei, eles conversaram, mas não me disseram nada. Nesse meio tempo, recebo uma mensagem de um amigo informando que Luisa estava no hospital e que iriam operá-la. Nesse momento, meu telefone começou a tocar. Era domingo. O nome da irmã Luisa apareceu no visor do celular, a irmã Franca atendeu e imediatamente disse a ela: “Você me antecipou. Eu ia ligar para você amanhã para lhe desejar feliz aniversário”. Do outro lado do telefone, só se ouviam gritos, uma voz de uma menina gritando. Depois, nada. Preocupada, a irmã Franca imediatamente ligou de volta, mas ninguém mais atendeu. Pouco depois, sua superiora lhe disse que a irmã Luisa tinha morrido, que ela tinha sido assassinada. “Se a terra tivesse se aberto naquele momento, eu teria afundado sem perceber”.

Haiti e o flagelo da fome

"Coerente até o fim, generosa, muito inteligente, sabia exatamente para onde estava indo, vivia verdadeiramente o Evangelho": é assim que ir. Franca se lembra dela, destacando o grande trabalho que ir. Luisa fez no seminário no Haiti, com sua profunda dedicação aos seminaristas estudantes e às crianças de Kay Chal. Hoje, o Haiti é um país sujeito à violência de gangues, onde as pessoas matam por nada, onde a insegurança política complica a já difícil realidade. Agora”, explicou a irmã Franca, ‘há o flagelo da fome, há pessoas morrendo de inanição, e os Pequenos Irmãos da Encarnação, por exemplo, administram projetos nas terras altas no centro do país, e eles veem que as pessoas se reúnem lá para ter algo para comer, para cultivar os campos’. Nessa desolação, no entanto, a irmã Franca também vê a resiliência dos haitianos. “Eles lutam, lutam e sempre encontram uma maneira de se reerguer, apesar das condições desumanas. Eles não desistem, ficam na esquina da rua e vendem quatro bananas. Vão adiante. Mas agora a situação está muito ruim. Eu realmente acredito que é um país esquecido por todos”.