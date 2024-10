Para reencontrar a paz, planos de supremacia devem ser postos de lado, diz arcebispo de Teerã

Dom Dominique Joseph Mathieu, que será criado cardeal em dezembro, recorda que "somente por meio de encontros autênticos com os outros pode nascer aquela centelha que nos convida a viver como irmãos e irmãs na casa comum que nos foi confiada pelo Criador. Nosso Senhor Deus, feito amor, impele-nos a comprometer-nos em uma missão de amor para com toda a criação e cada uma das suas criaturas”.

“Devemos parar de pretender afirmar a nossa supremacia, investindo tempo, energia e recursos em técnicas e estratégias inovadoras que nos deixam consternados e nos distanciam da luz”. Esta é a chave para reabrir as portas à paz no Oriente Médio e em todo o mundo, segundo o franciscano conventual dom Dominique Joseph Mathieu, arcebispo de Teerã-Isfahan dos Latinos e futuro cardeal.

Na noite de sexta-feira, 25, para sábado, a capital iraniana - onde dom Mathieu exerce o seu ministério episcopal - foi alvo de ataque aéreo das forças armadas israelenses, que também atingiu outras áreas do país. O ataque israelense ao Irã, acordado com os Estados Unidos, atingiu principalmente alvos militares.

As avaliações sobre o último ataque israelense - destaca o site de notícias Anbamed - são conflitantes, tanto em Israel como em Teerã: "Netanyahu afirma ter dado ao Irã uma lição que não esquecerá, enquanto a oposição diz que foi uma 'ação teatral'" para demonstrar firmeza, mas na realidade tratou-se de “uma carícia”, como o próprio ministro Ben Gvir definiu. O mesmo debate está em curso em Teerã, com declarações pessimistas. Mas o guia espiritual Khamenei alertou contra os exageros maximalistas e minimalistas."

“O Papa Francisco - sublinha o arcebispo de Teerãa em um breve diálogo com a Agência Fides - lembra-nos constantemente a urgência de pôr fim às guerras, porque elas só geram morte e escuridão. É hora de parar de desviar o olhar e enfrentar tensões e conflitos com coragem e transparência. Somente por meio de encontros autênticos com os outros pode nascer aquela centelha que nos convida a viver como irmãos e irmãs na casa comum que nos foi confiada pelo Criador. Nosso Senhor Deus, feito amor, impele-nos a comprometer-nos em uma missão de amor para com toda a criação e cada uma das suas criaturas”.

Os políticos e militares de Teerã continuam a afirmar que haverá uma reação. E a inteligência israelense – relata a Anbamed – “afirma que espera que Teerã lance 100 mísseis balísticos em território israelense”. A pedido do Irã, com apoio da Rússia, China e Argélia, foi realizada uma reunião do Conselho de Segurança em Nova Iorque.

A possibilidade de não ser arrastado pelo vórtice da violência parece suspensa pela prevalência de opções políticas que reconhecem a perspectiva de uma trégua e o fim da retaliação como a única forma realista de escapar ao caos e pôr fim à dor de povos inteiros.

“Caminhando juntos, apesar das nossas diferenças”, conclui dom Dominique Joseph Mathieu, que será criado cardeal pelo Papa Francisco no dia 7 de dezembro. “Podemos tornar-nos verdadeiras testemunhas de paz. Não nos limitemos a sonhar com a paz, mas façamos com que seja uma realidade concreta por meio de ações de reconciliação e de unidade."

A Arquidiocese Latina de Teerã-Isfahan é responsável pela pastoral de todos os católicos de rito latino (cerca de 2 mil) presentes no Irão Todo o território da Arquidiocese está dividido em 4 paróquias.

