Mercedários realizam no Peru seu II Congresso Internacional de Pastoral Educativa

Dirigido a religiosos e religiosas responsáveis pelas escolas e colégios mercedários, bem como aos diferentes agentes educacionais vinculados à Pastoral Mercedária, o II Congresso Internacional de Pastoral Educativa Mercedária vai se realizar de 2 a 6 de outubro em Lima, no Peru. Este encontro busca refletir sobre o Pacto Educativo Global, iniciativa do Papa Francisco que convida a unir esforços para realizar uma transformação cultural profunda, integral e a longo prazo através da educação

Raimundo de Lima - Vatican News

A Ordem das Mercês e a Província Mercedária do Peru organizam o II Congresso Internacional de Pastoral Educativa, com o tema “Pacto Educativo Global: um chamado à Pastoral Educativa Mercerdária”, e com o lema “Pastoral Educativa Mercedária: olhando para frente com destemor e esperança”.

Este encontro busca refletir sobre o Pacto Educativo Global, iniciativa do Papa Francisco que convida a unir esforços para realizar uma transformação cultural profunda, integral e a longo prazo através da educação.

Pacto Educativo Gobal, iniciativa do Papa Francisco

Leia também 11/05/2022 Encontro com o Papa foi para a Ordem Mercedária um momento de renovação Sábado, 7 de maio, os Padres Mercedários reunidos em Roma em seu 17º Capítulo Geral foram recebidos em audiência pelo Papa Francisco, no Vaticano: um encontro particularmente ...

Vale lembrar, com a iniciativa do Pacto Educativo Global, a proposta do Papa Francisco e os sete compromissos nela entrelaçados: colocar a pessoa no centro, ouvir as gerações mais novas, promover a mulher, responsabilizar a família, se abrir à acolhida, renovar a economia e a política e cuidar da casa comum.

É justamente nessa perspectiva que se insere este II Congresso Internacional de Pastoral Educativa Mercedária, que vai se realizar na Casa de Retiro “São João Paulo II” em Lima, no Peru, de 2 a 6 de outubro, dirigido a religiosos e religiosas responsáveis pelas escolas e colégios mercedários, bem como aos diferentes agentes educacionais vinculados à Pastoral Mercedária.

A esse propósito, o Conselheiro-Geral da Ordem e Secretário-Geral de Pastoral da Cúria Geral dos Padres Mercedários, padre frei Reginaldo Roberto Luiz - residente em Roma e que estará no Peru para participar deste grande evento -, falou-nos à Rádio Vaticano – Vatican News. Na longa entrevista a nós concedida, disse-nos - entre outras coisas - o que caracteriza a Pastoral Educativa Mercedária, como ela se insere no Pacto Educativo Global proposto pelo Papa Francisco e falou-nos sobre as expectativas para este II Congresso Internacional de Pastoral Educativa Mercedária que tem início esta quarta-feira, 2 de outubro. Ouçamos:

Entrevista com o padre frei Reginaldo Roberto Luiz