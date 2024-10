Saqueada e incendiada estrutura das Missionárias da Caridade no Haiti

As irmãs estavam nesta casa desde 1979, quando Santa Teresa de Calcutá abriu o centro. Estão a serviço da população de Bas Delmas há 47 anos. A cada ano, as religiosas assistem gratuitamente cerca de 1.500 pacientes internados e quase 30.000 pacientes ambulatoriais.”

Na noite de sábado, 26 de outubro de 2024, um dos grupos armados sob o comando de Jimmy Chérizier, vulgo Barbecue, entrou no complexo das Irmãs Missionárias da Caridade, saqueou o convento e o dispensário e depois ateou fogo a toda a estrutura.

O relato é da Irmã Paësie, fundadora da família Kizito e missionária no Haiti, e divulgado pelo Pe. Cipriano, missionário camiliano. Em 3 de fevereiro deste ano, ela recebeu um telefonema do Papa Francisco, em busca de informações sobre a situação na ilha caribenha, bem como para expressar seu apoio ao trabalho da religiosa em favor dos mais pobres.

“Os objetos brutalmente roubados ainda estão à venda no mercado perto da escola Saint Joseph. As irmãs estavam nesta casa desde 1979, quando Santa Teresa de Calcutá abriu o centro. Estão a serviço da população de Bas Delmas há 47 anos. Aqui, a cada ano, assistem gratuitamente cerca de 1.500 pacientes internados e quase 30.000 pacientes ambulatoriais.”

Toda a área de Bas-Delmas, Porto Príncipe, é considerada o ‘reduto’ de Chérizier, um ex-policial à frente de gangues criminosas que estão devastando a ilha. Acusado de um dos piores massacres nas favelas de Porto Príncipe, atualmente é o homem mais poderoso e temido do Haiti. Ele rejeitou o plano dos EUA para acabar com o caos no país e diz que quer libertar a sua terra “dos políticos tradicionais e dos oligarcas corruptos”.

As últimas notícias de agências informam que o Parlamento de El Salvador aprovou por ampla maioria um acordo com a missão multinacional de Apoio à Segurança no Haiti para o envio de um contingente militar. O acordo, sob os auspícios das Nações Unidas, prevê a gestão das evacuações médicas das tropas salvadorenhas. O Haiti e o Quênia assinaram o acordo para a missão em julho, enquanto El Salvador aderiu em 3 de outubro.

*Com informações de Agência Fides