"Pequenos Cantores na Cruz de Madeira" na preparação do Dia Mundial das Missões

O valor resultante destes concertos - que incluem etapas em Lyon na quinta-feira, 10 de outubro, às 20h30 (Basílica de Ainay), em Annecy, na sexta-feira, 11 de outubro, às 20h30 (Igreja de Saint-Maurice) e por fim em Belleville-en-Beaujolais, no domingo. No dia 13 de outubro, às 16h30 (Igreja Notre-Dame) - será doado aos projetos realizados pela Igreja para servir os mais necessitados.

A música que eleva a alma e é capaz de tocar as cordas do coração será protagonista este ano de uma iniciativa de grande prestígio organizada pelas Pontifícias Obras Missionárias (POM) francesas em vista da Semana Missionária Mundial, semana tradicionalmente dedicada na França à animação e promoção do domingo dedicado às missões.

O coro infantil “Petits Chanteurs à la Croix de Bois” (“Pequenos Cantores na Cruz de Madeira”), verdadeira instituição na França, fundado em 1907, colabora há três anos com as POM francesas, aderindo in primis à Pontifícia Obra da Infância Missionária e apoiando diversos projetos.

Este ano, o conhecido coral infantil francês realizará uma turnê de concertos com quatro datas, sendo o primeiro às 20h30 desta quarta-feira, 9, em Dijon, na Igreja do Sagrado Coração, com um espetáculo sobre o tema da missão.

Por meio de um repertório variado, que vai da música sacra a canções francesas, passando pelas canções populares, também fruto de inúmeras viagens ao redor do mundo, os pequenos cantores acompanham o espectador na descoberta da temática missionária, sendo eles próprios por primeiro missionários da mensagem de fé com sua música.

Ave Maria cantada pelo coral na Maison de Lorette

Para selar esta colaboração entre as POM francesas e o coral "Petits Chanteurs à la Croix de Bois", foi lançado nos últimos dias também um videoclipe, filmado inteiramente na Maison de Lorette, casa que pertenceu a Bem-aventurada Paulina Jaricot, fundadora da Pontifícia Obra para a Propagação da Fé, que preserva a sua memória histórica, e desde julho acolhe a sede das POM francesas.

Ao som da Ave Maria de Caccini, os pequenos cantores vão à descoberta da casa, vislumbram o rosto da Beata Jaricot nas pinturas, nas medalhas cunhadas em sua homenagem, bem como nas velas votivas e entram em contato com objetos que a ela pertenceram. No crescendo de suas vozes cantando a Ave Maria em um jogo de imagens e nuances, a figura da Beata Paulina Jaricot emerge de forma solene e emocionante.

