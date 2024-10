Filipinas: reativada a Conferência dos líderes religiosos cristãos e muçulmanos de Mindanao

A Conferência de Líderes Religiosos de Mindanao é uma continuação de experiências precedentes que reunia líderes cristãos e islâmicos em Mindanao para promover iniciativas de diálogo e paz. A atual Conferência organizada em Davao nos dias 8 e 9 de outubro, convocada após uma série de seminários preparatórios, tem como objetivo renovar esse espírito e revitalizar a experiência original.

“Somos construtores de paz. A paz baseada na justiça é o nosso dever": os membros da Conferência dos Líderes Religiosos de Mindanao, reunidos nos dias 8 e 9 de outubro em Davao, no sul das Filipinas, reafirmaram em uma declaração final “o compromisso de trabalhar pela paz e pelo desenvolvimento sustentável’: um compromisso “guiado pelos valores do amor, da justiça, da harmonia, do respeito, da integridade, da unidade, da reconciliação, da espiritualidade e da humanidade”, afirma o documento enviado à Agência Fides. Esse compromisso, afirma o texto, “se manifesta concretamente na revitalização de nosso papel de construção da paz por meio de nossa plataforma da Conferência de Líderes Religiosos de Mindanao”.

Diálogo inter-religioso pode dar impulso significativo à paz

Os líderes religiosos reconhecem que têm a responsabilidade e a “obrigação moral de ser um movimento de paz muito dinâmico” que pode contribuir para a governança e a paz na Província Autônoma de Bangsamoro (a que tem maioria islâmica), na Ilha de Mindanao e em todo o país. De fato, a declaração reitera a convicção de que o diálogo inter-religioso pode dar um impulso significativo à paz nas comunidades muçulmanas, cristãs e dos povos indígenas, incentivando a “cooperação inter-religiosa no espírito de solidariedade”.

Diálogo e encontros em todos os níveis

Os líderes religiosos não fecham os olhos para os desafios no sul das Filipinas, como “a marginalização das Ilhas Sulu, a injustiça ambiental, o extremismo e o terrorismo”. Mas, justamente por isso, eles têm sucesso na urgência de “diálogos e encontros sobre a paz” em todos os níveis: com políticos, com representantes de grupos de jovens, com associações de povos indígenas. Nesse esforço, a oração é um elemento importante, a ser celebrado nas diferentes comunidades e também com encontros comuns.

As experiências precedentes

A Conferência de Líderes Religiosos de Mindanao é uma continuação da experiência do Bishop-Ulama Forum, estabelecido em Mindanao em 1996, posteriormente renomeado como Bishop-Ulama Conference (BUC), um órgão que reúne líderes cristãos e islâmicos em Mindanao para promover iniciativas de diálogo e paz. A BUC reunia 24 bispos católicos, 26 Ulama e 18 bispos e pastores protestantes. A ideia de reunir líderes cristãos e islâmicos surgiu com o arcebispo católico Fernando R. Capalla, então arcebispo de Davao, e do líder muçulmano Mahid M. Mutilan. Após o acordo de paz assinado nas Filipinas em 1996 entre o governo e o grupo rebelde Moro National Liberation Front (MNLF), o objetivo era estabilizar a conferência, colocando os valores morais e espirituais comuns aos cristãos, muçulmanos e outras religiões a serviço da harmonia e da paz entre as comunidades. A atual conferência organizada em Davao nos últimos dias, convocada após uma série de seminários preparatórios, tem como objetivo renovar esse espírito e revitalizar a experiência original.

