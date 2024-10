Festa de Frei Galvão 2024 começa em Guaratinguetá

A partir desta quarta-feira, 16 de outubro, haverá uma Santa Missa às 15h, dando início às atividades. De 17 a 26, a novena será sempre às 15h e às 19h30, no Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Sant’Anna Galvão.

Adriana Rabelo e Frei Leandro Costa Santos



Celebrações diárias, novena, bênçãos e muita oração. Assim, os devotos de Frei Galvão se preparam em Guaratinguetá (SP) para celebrar o dia do primeiro santo brasileiro, comemorado em 27 de outubro.



A partir desta quarta-feira, 16 de outubro, haverá uma Santa Missa às 15h, dando início às atividades. De 17 a 26, a novena será sempre às 15h e às 19h30, no Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Sant’Anna Galvão.

Além disso, durante o período que antecede o dia do primeiro Santo brasileiro, todas as 18 paróquias da arquidiocese de Aparecida receberão a capelinha com a imagem de Frei Galvão, que serão levadas às casas e estabelecimentos comerciais, levando a mensagem de esperança e caridade, nascida do Evangelho e vivida por Frei Galvão.

Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Sant’Anna Galvão.

A programação religiosa também prevê, entre 16 e 24 de outubro, no período da manhã, um trabalho de missão que será realizado por frades, religiosas e leigos. Eles irão ao encontro dos filhos e filhas de Deus da cidade de Guaratinguetá, rememorando as práticas evangelizadoras do Santo.

A festa litúrgica deste ano foi inspirada no Ano Jubilar 2025 da Igreja, o Ano da Esperança. Com o tema “Frei Galvão, peregrino da caridade” e o lema “Onde houver desespero que eu leve a Esperança”, os devotos serão motivados pelos frades e padres convidados a refletirem sobre a missão da Igreja e dos filhos e filhas de Deus: levar o Evangelho, por meio de obras e palavras, para todos os espaços onde a esperança precisa ser fortalecida.

Cartaz da Festa

Conheça a simbologia do Tema

A cor verde, predominante na arte, simboliza a mensagem de esperança, que será o tema do Ano Jubilar da Igreja em 2025. A festa de Frei Galvão ocorre durante a primavera, uma estação de renascimento. Assim como a semente germina na primavera, a esperança floresce. Nossa esperança está no nome do Senhor, proclamado por Frei Galvão. A chegada desta estação simboliza renovação após um período de escassez: “Onde houver desespero, que eu leve a esperança”.

A imagem de Frei Galvão destaca seu ministério como peregrino da caridade e da esperança. Em seu tempo, assim como hoje, vivemos uma escassez de valores, com situações de desamor que sufocam a vitalidade de muitas pessoas. A esperança é retirada do coração de muitos irmãos e irmãs, deixando a vida marcada pelo desespero. Entretanto, a herança espiritual de Frei Galvão e sua vida de santidade renovam a fé dos devotos. A imagem central apresenta o primeiro Santo brasileiro com a mão abençoando todo o Brasil, sua pátria, guardando nossos caminhos rumo a Deus.

O caminho, formado por linhas curvas, nos lembra tanto da nossa própria jornada. Ao mesmo tempo nos remete as estradas percorridas por Frei Galvão. Sua vida foi um verdadeiro peregrinar, auxiliando os pobres e excluídos, consolando os enfermos e evangelizando aqueles que ainda não conheciam a mensagem do Evangelho. Frei Galvão percorreu os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, dissipando o desespero e plantando a esperança.

A identidade visual da festa também inclui margaridas, flores que simbolizam a esperança. Frei Galvão semeou esperança em muitas pessoas e lugares, cultivando fé, esperança e caridade na seara do Senhor.

As pílulas da fé, sacramental distribuído aos devotos, são carinhosamente chamadas de “sementinhas” pelos devotos. Mesmo não sendo oficialmente esta a nomenclatura divulgada pelo Santuário, aproveitamos da grandeza dessa compreensão para dizer que, a semente, quando semeada, resulta em uma nova vida. Existe abundância e fecundidade no interior da semente. Haverá milagres na vida daqueles que, com fé, usarem estes sacramentais. Ou seja, as pílulas são sementes de esperança e vida.

Santo Antônio de Sant’Anna Galvão.

Sobre as pílulas de Frei Galvão

As pílulas de Frei Galvão, símbolos sagrados de devoção, são confeccionadas mensalmente pelos voluntários do Santuário de Guaratinguetá. Mais de 400 mil pílulas foram preparadas para as novenas devocionais realizadas pelos devotos ao longo deste ano.

Esses objetos sagrados de profunda devoção são distribuídos aos fiéis como símbolo de fé e esperança. A confecção das pílulas é um trabalho de amor e dedicação realizado mensalmente pelos voluntários do Santuário Frei Galvão.

Pílulas em números:

Janeiro: 60.950 pílulas

Fevereiro: 37.250 pílulas

Março: 29.760 pílulas

Abril: 30.900 pílulas

Maio: 54.750 pílulas

Junho: 30.650 pílulas

Julho: 64.250 pílulas

Agosto: 51.000 pílulas

Setembro: 47.850 pílulas

Cada pílula une tradição e espiritualidade, para levar conforto e fé aos devotos que buscam a intercessão de Frei Galvão.

Fiéis

O Santuário de Frei Galvão

O Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Sant`Anna Galvão está localizado em Guaratinguetá (SP), cidade de nascimento de Santo Antônio de Sant`Anna Galvão (1739-1822). Reconhecido canonicamente como santo no ano de 2007, sua memória litúrgica é celebrada festivamente na data de 25 de outubro.

A missão deste Santuário é promover a devoção a Frei Galvão de modo acolhedor e fraterno a todas as pessoas, proporcionando vivências de fé e plena misericórdia, à luz da Espiritualidade Franciscana.

Pertencente à Arquidiocese de Aparecida (SP), o Santuário Frei Galvão, desde o ano de 2021, está sob cuidados pastorais e administrativos dos Frades Menores vinculados a Província Franciscana da Imaculada conceição do Brasil, mesma ordem religiosa do primeiro santo brasileiro.