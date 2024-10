FEST 2024 celebra a capacidade de transformação do mundo pelos jovens

Jovens se concentram no Ginásio do Colégio Santa Teresinha, durante Celebração Eucarística

Com o tema “Quando sonhamos juntos é apenas o começo da realidade”, evento reforçou a importância de compreendermos a hora de caminhar, sonhar e transformar o mundo pelos jovens.

Vatican News



Na manhã do último dia 19 de outubro, o Colégio Santa Teresinha, localizado na Zona Norte da cidade de São Paulo, foi palco da 24ª edição do maior Festival da Juventude Salesiana – o FEST 2024. O evento é realizado, anualmente, pelas Filhas de Maria Auxiliadora (FMA) e os Salesianos de Dom Bosco (SDB). Mais de 4 mil jovens, de inúmeras presenças de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, compareceram neste encontro cheio de alegria, santidade e muita convivência.

Jovens como a Ana Clara, do Instituto Madre Mazzarello, e o Victor Sousa, do Colégio Santa Teresinha, falaram sobre o compromisso com a missão e nos lembraram da importância de estarmos juntos, celebrando a juventude e a fé que nos une. Para eles, o FEST é muito mais do que um encontro, sendo uma oportunidade de fortalecer a caminhada cristã, além de criar laços de amizade e viver o carisma salesiano de Dom Bosco e de Madre Mazzarello.

Logo pela manhã, após a recepção de todos os grupos, foi realizada a tradicional Celebração Eucarística, presidida pelo Inspetor, Padre Alexandre Luis de Oliveira (SDB), e com a presença da Inspetora, Irmã Alaíde Deretti (FMA), , e demais salesianas e salesianos de Dom Bosco.

O Inspetor, Padre Alexandre Luis de Oliveira (SDB)

Em seguida, a “Escola de Samba Dom Bosco de Itaquera” fez a juventude vibrar com uma aparição surpresa, cheia de alegria e, em primeira mão, apresentando ao público o enredo do Carnaval 2025: “O Circo Místico das Ilusões”. Os jovens acompanharam a performance da escola, que reuniu parte de seus integrantes, ritmistas e intérpretes, trazendo para o coração do FEST a energia salesiana expressa pela agremiação. Foi puro samba no pé e fé no coração!

Inspetora, Irmã Alaíde Deretti (FMA)

Carisma Salesiano

Apesar do tempo chuvoso, Irmã Teresa Cristina Pizani Domiciano (FMA), coordenadora para a pastoral juvenil, fez questão de ressaltar o “sol” que irradiava o ambiente, por meio da presença dos jovens:

“O FEST, como todos sabem, é essa alegria, é essa movimentação, esse dinamismo da juventude salesiana. E a gente não vê diferente. Mesmo o tempo estando nublado e chovendo, aqui tem muito sol. Porque tem muita energia, muita alegria e muita vibração da juventude salesiana. E é assim que a gente vê o FEST de 2024: sonhando com a juventude, nós seguimos avante. […]”

Padre Cláudio Motta (SDB), atual delegado para a pastoral juvenil, expressou a sua alegria em mais um ano com a Juventude Salesiana, e sobre a expectativa voltada para 2025, quando o FEST celebra 25 anos de história:

“Falar do FEST é falar da celebração da vida, do momento bonito que estamos aqui vivendo e sendo motivados, já para o próximo ano, no qual viveremos os 25 anos do FEST. […] Nossa alegria é poder dizer aos jovens: Dom Bosco está contigo, Madre Mazzarello, também, lá do céu, intercede por toda a juventude. […] Isso é o FEST. É o Festival da Juventude Salesiana”.

Celebração

Programação especial

Ao longo de todo o dia, os presentes participaram de uma série de atividades recreativas e culturais, que incluíram apresentações artísticas, modalidades poliesportivas, além de momentos de convívio e acesso à “Tenda Vocacional”, na qual o público presente pode conversar e esclarecer suas dúvidas sobre o caminho vocacional cristão.

Todas as atividades visavam fortalecer os laços entre os jovens e proporcionaram um ambiente de aprendizado e de entretenimento. Além disso, o evento ofereceu um momento especial de espiritualidade, com a adoração ao Santíssimo Sacramento, em mais uma oportunidade de reflexão e conexão espiritual.

Texto de Eduardo Freire

Fotos: Comunicação Social – Inspetoria Salesiana Nossa Senhora Auxiliadora e Inspetoria Nossa Senhora Aparecida