Evangelho de 28 de outubro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 6,12-19

Jesus foi à montanha e passou a noite toda em oração. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Entre esses estavam São Simão e São Judas, que festejamos hoje.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

A vida de Jesus possui um grande equilíbrio entre oração e ação. É comum ouvirmos o Evangelho relatar que Jesus estava rezando, sintonizando-se com o querer do Pai. É de se imaginar que o conteúdo do diálogo com o Pai era sobre o amor de ambos pela humanidade como um todo e por cada filho em particular, entre os quais estamos você e eu. Obrigado, Senhor!