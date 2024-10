Evangelho de 25 de outubro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 12,54-59

Jesus questionou: interpretando os sinais dos tempos, vós sabeis quando vai chover ou fazer calor. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo?

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

É preciso determinação para viver conforme Deus orienta; é preciso discernimento distinguir o certo do errado, o justo do injusto, a verdade da mentira. O critério de orientação do cristão é o Evangelho, a fé e os ensinamentos da Igreja. Alguém que fica longe da Palavra de Deus, da fé e da Igreja pode facilmente se enveredar pelos caminhos tortuosos do pecado.