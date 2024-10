Evangelho de 21 de outubro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 12,13-21

Alguém do meio da multidão disse: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. E Jesus: tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Ganância é uma ânsia por ganhos exorbitantes. É o desejo doentio de ter ou de receber mais do que os outros. O Brasil vive um surto de bets, jogos de apostas, loterias. De onde vem tudo isso? Provavelmente tem a sua raiz na ganância. Mas a vida do homem é muito mais do que possuir bens. Deus classifica como louco quem diz a si mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva. Descansa, come, bebe, aproveita.