Evangelho de 18 de outubro

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 10,1-9.

O Senhor Jesus escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Hoje é festa de São Lucas, evangelista. Ele não fez parte do grupo dos doze apóstolos, mas sua contribuição na Evangelização foi gigante: escreveu um dos evangelhos e os Atos dos Apóstolos. Lucas era médico e nos transmitiu a sua paixão por Deus e pela evangelização. Uma pessoa me disse há poucos dias. Sabe o mínimo que você precisa evangelizar? Atingir no mínimo um metro ao redor de si. São Lucas – Rogai por nós!