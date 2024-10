Evangelho de 16 de outubro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 11,42-46.

Jesus fez uma séria advertência: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós devereis praticar tudo isso, sem deixar de lado aquilo.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

A Palavra de Deus nos revela que existe uma hierarquia de importância nas realidades espirituais: acima de tudo está o amor a Deus e ao próximo; em seguida, vêm os outros mandamentos, a fé, o compromisso com a família, o nosso testemunho de vida cristã na sociedade. Não é o crucifixo no pescoço que me faz ser cristão, mas a vivência do amor, a compaixão para com as pessoas sofridas que vivem ao meu lado no momento presente da vida.