Evangelho de 14 de outubro

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Lucas 11,29-32

Jesus dizia às pessoas: esta geração é má. Busca sinais, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Os ninivitas condenarão essa geração, pois eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas e aqui está quem é maior que Jonas. A Rainha do Sul também, pois ela veio de distante para ouvir a sabedoria de Salomão e aqui está quem é maior que Salomão.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Jesus é mais que Jonas e Salomão. Ele é a sabedoria de Deus. Seus ensinamentos são divinos. Quem o escuta, produzirá frutos de salvação e viverá para sempre. Suas palavras não são levadas pelo vento, mas ultrapassam as coordenadas do espaço e do tempo: céus e terra passarão, mas as palavras divinas não passarão.