Evangelho de 9 de outubro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 11,1-4.

Jesus estava rezando e ao terminar os discípulos lhe pediram: Senhor, ensina-nos a rezar. Então, o Senhor Jesus lhes ensinou a oração do Pai Nosso.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

A oração para Jesus sempre foi um diálogo entre Ele e o Pai. A nossa oração precisa se inspirar nisso. A oração é conversa, amizade, afeto, proximidade e nada de medo do Pai, do seu poder e autoridade. Rezar é conversar com Deus de forma sincera e confiante. A oração não tem como primeiro objetivo resolver os nossos problemas, mas sim nos sintonizar com Deus, nos fazer sentir que somos seus filhos e filhas.