Evangelho de 8 de outubro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 1,26-38

Hoje celebramos nossa Senhora do Rosário. O Anjo Gabriel disse a Maria: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Após entregar a Maria a maior missão que um ser humano já recebeu, ser Mãe de Deus, o Evangelista Lucas escreve que o anjo se retirou. Isso significa que dali em diante, Maria foi guiada pela sua fé. Também para nós é assim: caminhamos à luz da nossa fé no momento presente da vida. Oxalá seja robusta a nossa fé e a nossa confiança em Deus!