Evangelho de 3 de outubro

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 10,1-12

Jesus escolheu outros 72 discípulos e os enviou, dois a dois, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde Ele próprio devia ir.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Depois de ter enviado os 12 apóstolos, agora envia 72, isto é mais 6 grupos de 12. Portanto, temos a totalidade: 7 grupos de missionários. E o número 12 indica a totalidade do povo. Em síntese: todos os discípulos de Jesus são enviados em missão para a totalidade do mundo. Bem-vindo então você também no grupo dos enviados a evangelizar, caso ainda não se sentisse parte desse povo maravilhoso!