EUA: Santa Teresinha do Menino Jesus no centro da novena pelo Dia Mundial das Missões

A novena centra-se na vida de Santa Teresa e na sua profunda dedicação à difusão do Evangelho através de pequenos atos de caridade.

Entre os membros da rede internacional das POM que estão envolvidos na novena estão Irmã Regina da Costa Pedro, diretora nacional das POM do Brasil, que conduzirá a novena em português e padre José María Calderón, diretor nacional das POM da Espanha, que conduzirá a novena em espanhol.

“Gostaria de ser missionária, não só por alguns anos, mas gostaria de o ter sido desde a criação do mundo e de o ser até à consumação dos séculos”, são as palavras de Santa Teresa do Menino Jesus, Padroeira das Missões (História de uma alma, Manuscrito B, f. 3r).

Em preparação ao Dia Mundial das Missões, celebrado em 20 de outubro, as Pontifícias Obras Missionárias dos EUA (POM) em colaboração com o aplicativo de oração Hallow, oferecem a oportunidade de participar em âmbito global, a partir de 11 de outubro, de uma novena dedicada precisamente a Santa Teresa do Menino Jesus, Padroeira das Missões, sem sequer ter tocado uma terra de missão e cuja vida foi destinada a "amar e fazer amar Jesus".

O pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização (Seção para a primeira evangelização e as novas Igrejas particulares), cardeal Luis Antonio Tagle, conduzirá a novena em inglês, propondo reflexões diárias para acompanhar a oração.

Entre os membros da rede internacional das POM que estão envolvidos na novena estão Irmã Regina da Costa Pedro, diretora nacional das POM do Brasil, que conduzirá a novena em português e padre José María Calderón, diretor nacional das POM da Espanha, que conduzirá a novena em espanhol.

A novena centra-se na vida de Santa Teresa e na sua profunda dedicação à difusão do Evangelho por meio de pequenos atos de caridade. Conhecida pelo seu “jeitinho”, Santa Teresa está entre as santas mais queridas entre os católicos de todo o mundo.

Será possível participar da novena por meio do App Hallow, com participantes de todo o mundo rezando juntos cada um em suas línguas nativas, graças à colaboração da rede internacional das POM.

Ao baixar o aplicativo, os usuários podem acessar orações guiadas, reflexões diárias e recursos especiais para uma jornada espiritual com a Padroeira das Missões. Os participantes também podem acompanhar a novena pelas redes sociais das Pontifícias Obras Missionárias dos EUA (Instagram, Facebook, X e LinkedIn).

*Agência Fides