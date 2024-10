Encontro de Zeladoras de Capelinhas reúne mais de mil pessoas em Caxias do Sul

A atividade, no Seminário Nossa Senhora Aparecida, contou com participantes das 7 regiões da diocese de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. As zeladoras são as responsáveis pela acolhida das famílias na rua e no bairro e realizam visita domiciliar. Para dom José Gislon, bispo local, o encontro anual das zeladoras é um momento de ação de graças a Deus, mas também de oração e gratidão pelo trabalho que realizam nas paróquias e comunidades.

Aproveitando o dia de sol no feriado de Nossa Senhora Aparecida, mais de mil pessoas da região da Serra Gaúcha participaram do 44º Encontro de Zeladoras e Zeladores de Capelinhas da Diocese de Caxias do Sul. A atividade tradicionalmente acontece na data dedicada à Padroeira do Brasil, no Seminário que formou mais de 2 mil alunos, dos quais quase 200 padres, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. As zeladoras são as pessoas responsáveis pela acolhida das famílias na rua, no bairro e zeladoria da Capelinha de Nossa Senhora que realiza a visita domiciliar em todas as paróquias da diocese. Organizado pela Pastoral Vocacional, neste ano o encontro trouxe a reflexão acerca da oração a partir do lema: “Beber da fonte de Água Viva” (cf. Jo 4,10).

A atividade iniciou por volta das 9h com a acolhida aos grupos de zeladoras de Capelinhas da cidade de Caxias do Sul e das outras seis Regiões: Bento Gonçalves, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, São Francisco de Paula e do Vicariato de Nova Prata. Estas duas últimas as regiões mais distantes da sede da diocese, mas também marcaram presença com um grupo de Cambará do Sul e outro de Cotiporã, respectivamente.

O testemunho dos zeladores de Capelinhas

Zeladora da Paróquia Santo Antônio, de Bento Gonçalves, Elda Falcade recordou o quanto tem sido importante a visita da Capelinha nas famílias. “Durante a pandemia, a gente sentiu que ela não visitou e todo mundo se ressentia”. Elda ainda faz questão de pontuar a importância da missão da zeladora e a necessidade destes encontros: “se não tiver zeladora, a Capelinha para. E só o fato no momento, mesmo que tu entregue na porta, tu conversas com o vizinho, porque hoje o grande problema é o diálogo entre as pessoas, entre os vizinhos. Eu acho que sim, nossos encontros são muito importantes. É muito válido”.

Ulisses Colombo, zelador na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, de Farroupilha, também lembra que a visita da Capelinha motiva a oração: “naquele momento, a família, as pessoas, podem parar um pouco, rezar em paz, até porque nem todos participam das atividades na Igreja”.

Logo depois, no momento de oração, os participantes puderam escutar o Evangelho segundo João, no capítulo 4, que narra o encontro de Jesus com a mulher Samaritana no Poço de Jacó. Proclamada a Palavra, o texto foi encenado pelos jovens do Grupo Nova Geração, da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, de Caxias. O teatro prendeu a atenção das zeladoras e zeladores. Finalizada a dramatização, a secretária executiva da Cáritas Diocesana, Loiva Menezes, conduziu a reflexão.

Um trabalho missionário de oração e encontro

O ponto alto do 44° Encontro de Zeladoras foi a missa presidida pelo bispo diocesano de Caxias do Sul, dom José Gislon, e concelebrada por diversos padres. A liturgia da Solenidade de Nossa Senhora Aparecida apresenta o Evangelho das Bodas de Caná, em que Maria intercede a Jesus e ali acontece o primeiro dos sinais Dele. “Maria sempre nos aponta o caminho, o seguimento do Seu Filho Jesus, porque a Maria foi mãe, foi serva e servidora e discípula do Senhor Jesus. O centro de toda a caminhada de vida espiritual é sempre a pessoa do Cristo”, expressa o bispo.

Para dom José o encontro anual das zeladoras é um momento de ação de graças a Deus, mas também de oração e gratidão pelo trabalho que elas realizam nas paróquias e comunidades. “Para a nossa diocese de Caxias do Sul, o trabalho das zeladoras é um trabalho fundamental. Momento de celebração, de oração e de confraternização, onde colocamos diante do olhar materno de Nossa Senhora todas as zeladoras, que fazem um trabalho missionário de oração, de encontro nas famílias, mas também marcado fortemente por um espírito de pertença à igreja e de uma preocupação e um trabalho em prol das vocações sacerdotais e religiosas da nossa Diocese”, salienta.

Depois da missa foi servido o almoço para a confraternização. Preparado por uma equipe da Paróquia de Lourdes, o risoto também foi acompanhado de cuca e grostoli. Toda a distribuição contou com a ajuda dos candidatos ao diaconado permanente da Escola Diaconal São Filipe e suas esposas. Enquanto isso, o padre Renato Ariotti animou o momento com algumas músicas. Logo depois, o padre Ezequiel Dal Pozzo deixou uma mensagem de ânimo para as zeladoras e cantou algumas canções.

O reitor do Seminário Maior São José, padre Eleandro Teles, coordenou o momento vocacional, em que foram apresentados os jovens acompanhados nos Grupos Vocacionais, nos seminários da Diocese, além dos candidatos ao diaconado. O coordenador da Pastoral Vocacional, padre Luciano Dalmolin, fez brevemente a prestação de contas dos valores recebidos no ano de 2023 a partir da coleta do dinheiro colocado no cofrinho das capelinhas e o seu investimento na formação dos seminaristas. Na sequência, foi lançado e apresentado para os participantes o quarto episódio da série documental dos 90 anos da Diocese de Caxias do Sul: “Vocações para formar Igreja e Sociedade”.

O 44º Encontro de Zeladoras e Zeladores de Capelinhas foi concluído com dois belos momentos: o Terço oferecendo rosas diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, conduzido pela Paróquia Cristo Rei de Bento Gonçalves. Logo depois, dom José Gislon abençoou a água que cada participante pôde levar para casa e realizou a bênção de envio. Para o coordenador da Pastoral Vocacional, padre Luciano Dalmolin, o encontro superou as expectativas. “Tivemos um dia de clima bom, com sol, o que facilita muitas pessoas de virem. E conseguimos proporcionar um tempo de qualidade, de oração, de parar, escutar, ver, cantar e rezar por toda a nossa Diocese”. Em 2025, o 45º Encontro Diocesano de Zeladoras e Zeladores será realizado no domingo, 12 de outubro.

Colaboração: Felipe Michelon Padilha/Assessoria de Comunicação da Diocese de Caxias do Sul