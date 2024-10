Dom Ricardo Hoepers participa de sessão solene na Câmara Legislativa do Distrito Federal

O Bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília participou de homenagem ao dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

Izabel Fidelis - Brasília



Na manhã desta quinta-feira (10), a Câmara Legislativa do Distrito Federal realizou no plenário uma sessão solene em comemoração ao dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que será celebrado no próximo dia 12 de outubro.

A iniciativa foi do deputado João Cardoso, membro da Frente Parlamentar Católica.

Participou da homenagem à padroeira do Brasil, o bispo auxiliar de Brasília e secretário geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Ricardo Hoepers, representando o cardeal Dom Paulo César Costa, que está na Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, no Vaticano.

Também estiveram presentes o pároco da Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, padre Agenor Vieira, e os padres José Vicente Damasceno e Américo Coen. Além deles, o desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Waldir Leôncio, e o presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz, estiveram na sessão.

Padre Agenor aproveitou a oportunidade para lembrar aos presentes no plenário sobre o Ano Jubilar, que será celebrado em 2025:

"Neste momento que vivemos diante das dificuldades a nível mundial, Nossa Senhora é mãe da esperança. O papa Francisco convocou para o próximo ano um ano jubilar com o tema 'Peregrinos da Esperança'. Então, dentro desta sessão, nós agradecemos a frente parlamentar por homenagear a padroeira do Brasil, de Brasília e da nossa arquidiocese".

Também representando a Arquidiocese, Dom Ricardo Hoepers lembrou sobre o compromisso que os parlamentares devem ter com o bem comum.

"Quando acreditamos nos valores que não passam, os valores que vem do alto, isso vem para benefício de todos. É possível conciliar fé, razão e a política para o bem de todos. Que Nossa Senhora Aparecida continue a abençoar nossos deputados".

Dom Ricardo falou à Rádio Vaticano sobre os testemunhos dos deputados que defendem a fé:

Ouça e compartilhe