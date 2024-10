Dia Mundial das Missões: coleta missionária ajuda Igrejas mais carentes no mundo

O Dia Mundial das Missões não é apenas um momento de contribuição financeira, mas também uma oportunidade para que os católicos se unam em oração e solidariedade, lembrando que cada gesto de generosidade pode transformar vidas.

Vatican News

Nos dias 19 e 20 de outubro, comunidades católicas de todo o mundo celebrarão o Dia Mundial das Missões, data dedicada à oração e à arrecadação de fundos para apoiar a missão da Igreja nos territórios mais necessitados. A data é uma oportunidade para os fiéis refletirem sobre a importância da evangelização e o compromisso com aqueles que ainda não conhecem a mensagem cristã.



As doações da coleta missionária durante as missas de todas as comunidades neste final de semana serão direcionadas para projetos missionários que visam atender às necessidades das populações em áreas carentes, especialmente em países de difícil acesso. Os recursos são destinados ao Fundo Mundial de Solidariedade, colaborando com o Papa no apoio de iniciativas que promovem a educação, a saúde e o desenvolvimento social, além de fortalecer a presença da Igreja em locais onde a fé católica enfrenta desafios.

O Dia Mundial das Missões não é apenas um momento de contribuição financeira, mas também uma oportunidade para que os católicos se unam em oração e solidariedade, lembrando que cada gesto de generosidade pode transformar vidas. As Pontifícias Obras Missionárias (POM) e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) incentivam todas as paróquias e comunidades a se engajarem ativamente, promovendo ações que ajudem a conscientizar os fiéis sobre a importância da missão.

Vídeo

A natureza da Igreja é missionária

Durante o mês de outubro, a Paróquia Verbo Divino, localizada na Asa Norte em Brasília (DF), organiza uma série de atividades que animem a comunidade a viver esta missão. Segundo Pe. Vagner Apolinario, missionário do Verbo Divino e pároco da comunidade, o mês missionário sempre foi um tempo especial para a paróquia. “A presença aqui dos Missionários do Verbo Divino, desde a fundação da paróquia deixou marcada uma espiritualidade missionária. O mês de outubro é uma boa oportunidade para recordarmos que a Igreja é, por sua mesma natureza, missionária e que, pelo Batismo, todos nós somos missionários”, destacou.

Pe. Vagner também lembrou o trabalho importante de animação da novena missionária nas famílias e na visita aos doentes. “O Conselho Missionário Paroquial (COMIPA) promoveu um momento formativo sobre o tema deste ano e os paroquianos foram convidados a rezar a novena missionária em suas casas, reunindo familiares, amigos e vizinhos. Ao final na novena nos reuniremos para uma celebração, que acontecerá em um dos blocos residenciais. Trata-se do Dia Mensal de Oração Missionária, onde louvaremos a Deus pela missão da Igreja e pediremos por todos os missionários e missionárias do mundo inteiro”, lembrou o pároco.

Paróquia Verbo Divino em Brasília (DF) anima a comunidade a viver o mês missionário

Como se realiza a Coleta Missionária

Em outubro, especialmente no Dia Mundial das Missões, comunidades e paróquias coletam ofertas dos cristãos para apoiar as missões. Essas contribuições são enviadas às dioceses, que reúnem os recursos de suas comunidades. O objetivo é promover a evangelização, animação e cooperação missionária. Dessa coleta, 80% vai para 1.150 dioceses em “territórios de missão” na África, Ásia, Oceania e América Latina, enquanto os 20% restantes são destinados a ações missionárias no Brasil.

Até o final do ano, as dioceses repassam o total arrecadado à direção nacional das Pontifícias Obras Missionárias (POM) em Brasília. Essa direção comunica o valor ao Dicastério para a Evangelização, em Roma, e destina os recursos ao Fundo Mundial de Solidariedade. Na Assembleia Geral das POM, em maio, são avaliados e aprovados os projetos para os cinco continentes, que incluem: promoção humana, catequese, formação de futuros sacerdotes e religiosos(as), manutenção de missionários e igrejas, apoio a centros de educação e saúde, e construção de capelas, orfanatos, creches e casas para idosos, além de auxílio em situações de desastre.

Em 2023, a contribuição da Igreja no Brasil para o Fundo Mundial de Solidariedade foi de R$ 10.968.656,39.

Saiba mais informações sobre a Campanha Missionária

Fonte: POM