Jackson Erpen - Cidade do Vaticano

Na mensagem aos membros da Família dos Cartuxos, o Papa Francisco recordava que São Bruno, "consciente de que a caminhada pelas longas estradas da santidade não se concebe sem a obediência à Igreja, mostra-nos também que o verdadeiro caminho no seguimento de Cristo exige o entregar-se nas suas mãos, manifestando no abandono de si um acréscimo de amor". E "no coração do deserto, lugar de prova e de purificação da fé, o Pai conduz os homens por um caminho de despojamento que se opõe a qualquer lógica do possuir, do sucesso e da felicidade ilusória."

Nos aproximamos da abertura do Jubileu 2025, "um tempo no qual se experimenta que a santidade de Deus nos transforma". Ao Povo de Deus foi pedido preparar o evento jubilar com a oração. Para ajudá-lo nesse sentido, foram elaborados alguns cadernos, dentre os quais "Apontamentos sobre a Oração", de autoria dos monges cartuxos - que levam uma "vida escondida com Cristo, como a Cruz silenciosa plantada no coração da humanidade redimida".

No texto, os cartuxos falam do "Canto Novo", tema que inspirou a reflexão desta semana do padre Gerson Schmidt*, intitulada "Da cítara da Cruz brota um canto novo":

"O Dicastério para a Evangelização oferece diversos Cadernos sobre a Oração, preparativa para a celebração do Jubileu 2025. Este ano de 2024 foi proclamado pelo Papa Francisco como o Ano da oração, vivendo a preparação do Jubileu da Esperança do ano que vem.



Depois do ano dedicado à reflexão sobre os documentos e ao estudo dos frutos do Concílio Vaticano II, o Santo Padre anunciou o Ano da Oração já em 21 de janeiro de 2024, por ocasião do Quinto Domingo da Palavra de Deus. Já na sua Carta de 11 de fevereiro de 2022, dirigida ao Pró-Prefeito, a D. Rino Fisichella, para encarregar o Dicastério para a Evangelização do Jubileu, o Papa tinha escrito: «Desde já, apraz-me pensar que o ano que precede o evento jubilar, 2024, possa ser dedicado a uma grande 'sinfonia' de oração. Antes de mais, para recuperar o desejo de estar na presença do Senhor, de o escutar e de o adorar». Portanto, no caminho de preparação para o Jubileu, as dioceses são convidadas a promover a centralidade da oração individual e comunitária.

O Dicastério disponibilizou algumas ferramentas úteis para entender melhor e redescobrir o valor da oração. Para além das 38 catequeses sobre a Oração que o próprio Papa Francisco proferiu de 6 de maio de 2020 a 16 de junho de 2021, foi publicada pela Libreria Editrice Vaticana uma coleção de "Apontamentos sobre a Oração". Trata-se de 8 volumes destinados a recolocar no centro a relação profunda com o Senhor, através das múltiplas formas de oração contempladas na rica tradição católica.

O caderno de número 06 – A Igreja em Oração é de contribuição e autoria dos Monges Cartuxos que trazem para nós uma riqueza muito grande. Vamos aprofundar esse caderno em alguns programas. O Papa Francisco introduz esses cadernos sobre a oração, dizendo assim: “agora é o momento de preparar o ano de 2024, que será inteiramente dedicado à oração. De fato, em nosso tempo sentimos, cada vez mais forte, a necessidade de uma verdadeira espiritualidade, capaz de responder às grandes indagações que surgem diariamente em nossa vida, provocadas por um cenário mundial não exatamente tranquilo... ( ). Neste ano, somos convidados a nos tornar mais humildes e a abrir espaço à oração que brota do Espírito Santo. É ele quem sabe colocar em nossos corações e em nossos lábios as palavras certas para sermos ouvidos pelo Pai. A oração no Espírito Santo é a que nos une a Jesus e nos permite aderir à vontade do Pai. O Espírito Santo é o Mestre interior que indica o caminho a seguir; graças a Ele, a oração de uma só pessoa pode se tonar oração de toda a Igreja e vice-versa”.

Os monges cartuxos falam do “Canto Novo” que Jesus cantou durante toda a sua vida, mas o entoou de maneira perfeita e plena quando, fazendo-se acompanhar pela cítara da cruz, disse: “Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito”. O Catecismo qualifica esse grito e canto de Jesus, dizendo que “todas as misérias da humanidade de todos os tempos, escrava do pecado e da morte, todos os pedidos e intercessões da história da salvação estão recolhidos neste grito do Verbo encarnado” (CIgC,2606). Os cartuxos, em seu rico subsídio sobre a oração, referendam o autor Francois-Xavier Durrwell, que afirma: “Quando chega a hora de passar deste mundo para o Pai, Jesus, com todo o seu ser, torna-se Ele mesmo oração, Ele, o filho é todo voltado para Deus. Páscoa de morte e ressurreição é o mistério de Jesus transformado em oração”[1]. O Catecismo da Igreja Católica afirma que nas “últimas palavras da cruz que orar e entregar-se são um só e mesmo ato” (CIgC,2605). Sugere que não existe verdadeira oração sem entrega oblativa e que na entrega de nosso ser, realizamos um ato verdadeiro de oração.

O mesmo autor mencionado, em outro de seu livro “El Espíritu Santo em la Iglesia”, aprofunda ainda mais essa entrega de Cristo transformada em oração oblativa: “o Mistério da Cruz gloriosa é o mistério trinitário tornado interior ao mundo. Só na morte gloriosa de Jesus e, em nenhum outro lugar, o Espírito esteve tão presente no mundo; nunca antes o Espírito fora dado da maneira como se derramou na morte gloriosa: ‘Ainda não havia o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado’(Jo 7,39)”.

Os monges escrevem: “O lado transpassado do Corpo Pascal de Jesus, de seu corpo crucificado e ressuscitado, do qual ‘imediatamente’ brotam ‘sangue e água’, é a única Fonte do Espírito. E o espírito é aquele que nos ensina a orar, porque ‘Deus enviou aos nossos corações seu filho que clama Abbá Pai’ e Ele intercede em nosso favor com gemidos inexprimíveis, suprindo nossa incapacidade de orar como convém (Rm 8,26)”[2]. A experiência diária que fazemos de nossa fraqueza que nunca termina nos dispõe a viver em total dependência da misericórdia do Pai, a receber tudo, literalmente tudo, dele. “Como o Filho, o cordeiro imolado e ressuscitado, também nós carregamos eternamente as nossas feridas, sinais da nossa fraqueza e da nossa morte. Mas, sobretudo, sinais da nossa ressurreição. Porque, como foi para Ele, assim também para nós, por meio das nossas feridas que a Glória do Pai pode ser derramada em nossa carne e em nossa vida”. É como dizia Paulo VI: O amor até a doação da vida, até o fim (Jo 13,1) é o “cântico novo” que o noivo ensina à sua noiva. É o cântico que Cristo doou à sua Igreja.

Cada um de nós está destinado não apenas a ser uma “pessoa de oração”, mas a “tornarmo-nos oração”, como se disse de São Francisco, que “não era tanto um homem que ora, mas sim todo ele transformado em oração viva”[3]."

*Padre Gerson Schmidt foi ordenado em 2 de janeiro de 1993, em Estrela (RS). Além da Filosofia e Teologia, também é graduado em Jornalismo e é Mestre em Comunicação pela FAMECOS/PUCRS.

____________________

