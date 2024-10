Dom Crociata: “a dinâmica do rearmamento é um golpe no coração da União Europeia"

Falando no Dia de Estudo e Reflexão intitulado “Existe uma guerra justa? Os valores europeus em tempos de agressão”, realizado em Roma, na Pontifícia Universidade Gregoriana, o presidente da Comissão dos Episcopados Católicos da União Europeia, lembrou as palavras da Encíclica “Fratelli tutti”, onde o Papa escreve que “não podemos mais pensar na guerra como solução”. “Se a paz não é meramente a ausência de guerra, que paz pode haver sob a ameaça de uma nova guerra? Perguntou-se dom Crociata

“O que está acontecendo, sobretudo com a atual dinâmica de rearmamento, constitui uma formidável evidente contradição e um golpe no coração para o projeto que está na origem da União Europeia, que nasceu como uma comunidade de nações e povos que pretendia tornar impossível o retorno da guerra ao solo europeu e entre os países europeus”.

Foi o que afirmou na sexta-feira (25/10) dom Mariano Crociata, presidente da Comissão dos Episcopados Católicos da União Europeia (Comece), falando no Dia de Estudo e Reflexão intitulado “Existe uma guerra justa? Os valores europeus em tempos de agressão”, realizado em Roma, na Pontifícia Universidade Gregoriana.

A União Europeia nasceu como um projeto de paz

“É de se perguntar - continuou o bispo - se isso não deveria significar uma espécie de mudança na natureza original de uma União Europeia que até agora viu um processo de integração de natureza principalmente econômica e regulatória”, mas “ainda não - e agora mais difícil do que nunca - de natureza política”.

“A União Europeia nasceu como um projeto de paz”, enfatizou dom Crociata. “Ela ainda será assim depois de tudo o que está acontecendo? E o que ela vai querer ou deverá se tornar?”

A paz não é meramente a ausência de guerra

Muitas são as interrogações, observou o presidente dos bispos da UE, que surgem diante das violações que estão ocorrendo em todas as frentes e “são tantas que alguns observadores apontam que se tornou impossível, em muitos casos, distinguir entre guerra e terrorismo”.

“Que paz pode realmente existir, nos perguntamos, quando guerras como as que estão ocorrendo atualmente estão acontecendo?” “E ainda: se a paz não é meramente a ausência de guerra, que paz pode haver sob a ameaça de uma nova guerra? E que paz é essa quando os direitos, a liberdade e a verdade estão sendo conculcados?”.

O Papa, não podemos mais pensar na guerra como solução

Foi nesse ponto que dom Crociata lembrou as palavras da Encíclica “Fratelli tutti”, onde o Papa escreve que “não podemos mais pensar na guerra como solução”. Daí, um apelo: “Devemos recorrer a todos os instrumentos e utilizar todos os recursos culturais e espirituais, políticos e diplomáticos para elaborar iniciativas eficazes, adequadas à gravidade do momento”, disse Crociata.

E acrescentou: “como bispos do Comece, queremos reiterar, a uma União Europeia que está iniciando uma nova etapa em sua história, nosso incentivo para desempenhar um papel ativo na formação e na oferta ao continente e ao mundo de uma visão renovada de estabilidade, justiça e paz”.

A proteção da dignidade humana em tempos de guerra

O Dia de estudo e reflexão teve quatro painéis nos quais foram discutidos temas como o direito de defesa e o Estado de direito em tempos de guerra; a legitimidade da guerra como remédio para ditaduras e crimes contra a humanidade; a proteção da dignidade humana em tempos de guerra; e os processos de construção da paz, ou seja, como garantir uma justiça sustentável após a guerra.

Professores e embaixadores, membros do Parlamento Europeu, da Caritas Europa, da Cruz Vermelha Italiana, do Ordinariato Militar e de outras instituições conduziram as discussões. As conclusões foram confiadas ao professor João Vila-Chã, S.J. (Faculdade de Filosofia, Pontifícia Universidade Gregoriana).

(com Sir)