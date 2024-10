No dia 09/06/2019, na Solenidade de Pentecostes, o Papa Francisco publica o Estatuto da Charis, órgão ligado ao Vaticano responsável por representar as comunidades de aliança e de vida, bem como outros movimentos legítimos da Igreja.

A Canção Nova irá sediar nos próximos dias 01, 02 e 03 de novembro o Congresso Nacional das Novas Comunidades. O evento é promovido pela Comissão Nacional das Novas Comunidades que está dentro do organismo CHARIS Brasil. Em 2024 o congresso irá abordar a temática do jubileu de 2025 “Peregrinos de Esperança” com o texto bíblico do profeta Isaías no capítulo 43,18 “Não vos lembrei mais dos acontecimentos de outrora!”

No Congresso Nacional das Novas Comunidades estarão presentes Dom Mário Spaki e Dom Roberto Paz. O bispo da diocese de Paranavaí Dom Mário é o responsável de acompanhar os trabalhos realizados pelo Serviço Brasileiro de Comunhão, já Dom Roberto é o bispo referencial para as Novas Comunidades na CNBB.

O coordenador da Comissão das Novas Comunidades no Brasil, Italo Fasanella que é fundador da Comunidade Sagrada Família reitera que o Congresso “é um momento de partilhas, formações, trocas de experiências fraternas e de bem viver o pedido do Santo Padre o Papa Francisco de comunhão e unidade.” Italo Fasanella também explica que o tema do Congresso já é uma ligação com o ano jubilar da Igreja.

Um dos convidados do congresso é o padre Wagner Ferreira atual presidente da comunidade Canção Nova. O sacerdote destaca que: “apontando para o jubileu o congresso é um momento intenso de comunhão fraterna e celebração dos carismas presentes no território brasileiro”

Congresso nacional das novas comunidades, 01, 02 e 03 de novembro na Canção Nova, em Cachoeira Paulista – SP. Para participar do evento não há taxa de inscrição e maiores informações estão na página: https://meueventocatolico.com.br/congresso-nacional-das-novas-comunidades-2024/

*Por Marília Siqueira – Comissão de comunicação