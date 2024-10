Congresso da IAM: Espírito Santo fortalece o carisma e impulsiona a missão

Aparecida (SP) recebeu, entre os dias 27 e 29 de setembro, o 1º Congresso Nacional da Infância e Adolescência Missionária, que reuniu crianças, adolescentes e assessores de diversas partes do Brasil.

Vatican News

No domingo, 29, os congressistas participaram da missa no Santuário de Aparecida, presidida por Dom Maurício Jardim, bispo de Rondonópolis-Guiratinga e presidente da Comissão Missionária da CNBB.



Durante a missa, Dom Maurício destacou a importância da IAM na Igreja do Brasil. “Recordo que se espera que as crianças sejam sujeitas da ação missionária e não destinatárias, as crianças e adolescentes nos ensinam um caminho da amizade. Na raiz do carisma da IAM está o ardor missionário para fazer chegar a todas as crianças e adolescentes do mundo o Evangelho de Jesus Cristo. A IAM é um presente de Deus para as quase 280 dioceses do Brasil. Criança evangelizando criança de todo o mundo”, destacou Dom Maurício.

Após a celebração, uma alegre procissão liderada pelas crianças e adolescentes percorreu o caminho até o Centro de Eventos Pe. Vitor Coelho, local que acolheu os participantes durante o congresso. Bolinhas de sabão foram espalhadas durante o trajeto, simbolizando a esperança e a alegria que permeiam o trabalho missionário.



Espírito Santo fortalece o carisma da IAM

A manhã ainda contou com um painel temático apresentado por Ir. Regina da Costa Pedro, diretora das POM no Brasil, que abordou a importância da participação juvenil na missão da Igreja, impulsionados pela força do Espírito Santo. Em sua fala, Ir. Regina destacou o importante papel dos assessores e assessoras, com destaque à vida religiosa, padres e bispos.

O evento promoveu a troca de experiências e a reflexão sobre o papel das novas gerações na evangelização, encerrando com um forte sentimento de união e compromisso entre os participantes. Ao final, os participantes foram enviados em missão de volta às suas dioceses.



Fonte: POM