Comunidade Terapêutica Perpétuo Socorro de Curitiba atendeu mais de três mil pessoas

Muitas pessoas em situação de rua foram resgatadas por meio deste projeto.

A Comunidade Terapêutica Perpétuo Socorro de Curitiba, administrada pelos Missionários Redentoristas, já atendeu mais de três mil dependentes químicos, entre eles um grande número de homens em situação de rua. O trabalho terapêutico desenvolvido na comunidade não faz uso de medicamentos, baseando-se em três pilares: espiritualidade, laborterapia e disciplina.

Neste período eleitoral, os candidatos em Curitiba enfrentam o desafio do aumento contínuo de pessoas em situação de rua, das quais 75% são dependentes químicos. A Comunidade Terapêutica Perpétuo Socorro tem obtido grande êxito no resgate dessas pessoas. Vale ressaltar que a comunidade não depende de recursos públicos, oferecendo tratamento gratuito, sustentado pela ajuda da própria população.



Para o redentorista Frater Andrey Reimer, coordenador geral do projeto, é gratificante ver a transformação na vida de pessoas que passaram anos nas ruas e hoje vivem dignamente com suas famílias. “Queremos ampliar o atendimento, e, para isso, é essencial que a sociedade se mobilize para resgatar essas pessoas dependentes”, destaca Andrey.



O redentorista Padre Joaquim Parron, do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lembra que o trabalho teve início há 12 anos, graças ao apoio da comunidade paroquial. Até hoje, a Comunidade Terapêutica já acolheu 3.510 dependentes, registrando um índice de recuperação acima da média. “Uma das razões desse sucesso é a espiritualidade aplicada e vivida no processo de recuperação dos acolhidos”, afirma Padre Parron.

Comunidade Terapêutica Perpétuo Socorro de Curitiba

Como conhecer e ajudar a Comunidade Terapêutica Perpétuo Socorro



A Comunidade Terapêutica Perpétuo Socorro está localizada no município de Quatro Barras, Paraná, próximo à Estrada da Graciosa. Esta comunidade, mantida pelos Missionários Redentoristas, tem realizado um trabalho significativo no atendimento a dependentes químicos, especialmente homens em situação de rua, oferecendo um tratamento baseado em espiritualidade, laborterapia e disciplina, sem o uso de medicamentos.

Se você deseja conhecer mais sobre o projeto ou contribuir para a sua manutenção, pode entrar em contato com a comunidade através dos seguintes meios:



· Endereço: Rua Dom Pedro II S/N - Taquari do Corvo, Quatro Barras - PR



· Telefone: (41) 99698-1246

· E-mail: ctpsredentoristas@gmail.com

· Visitas: Agende uma visita para conhecer de perto o trabalho e as histórias de transformação.

Toda ajuda é fundamental para a continuidade deste projeto que já mudou a vida de mais de três mil pessoas.



Fonte: Comunidade Terapêutica Perpétuo Socorro - Assessoria de Imprensa: Fabiana Sá