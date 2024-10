CNBB: Sub-regiões assumem compromissos orientados pelo Espírito Santo

Na manhã de domingo, dia 29, a iniciativa entrou em sua reta final. Tendo sido aberto na sexta, 27, o encontro alcançou diversos temas; propostas em sintonia com as referências oferecidas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em prol da constituição das futuras Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora.

Vatican News

O arcebispo de Sorocaba e presidente do Regional Sul 1 da CNBB, Dom Júlio Endi Akamine, presidiu a Missa por ocasião do 26º Domingo do Tempo Comum. O vice-presidente e o secretário da Entidade, respectivamente, Dom Moacir Silva, arcebispo de Ribeirão Preto, e Dom Carlos Silva, bispo auxiliar de São Paulo, foram os concelebrantes principais da celebração eucarística com os participantes no último dia da 45ª Assembleia Eclesial.



Na manhã de domingo, dia 29, a iniciativa entrou em sua reta final. Tendo sido aberto na sexta, 27, o encontro alcançou diversos temas; propostas em sintonia com as referências oferecidas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em prol da constituição das futuras Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora.

Dom Júlio retomou alguns dos pontos iluminados ao longo das sessões realizadas em sua homilia. “O Evangelho nos recria como discípulos missionários”, disse o arcebispo que igualmente destacou o itinerário proposto. Ainda segundo o religioso, a ordem proposta foi significativa tendo a Iniciação à Vida Cristã como ponto de partida, as conquistas como Celebração da Fé e a chegada quando do Cuidado com a vida. “Cuidar da vida implica uma solidariedade intergeracional”, completou.

Dois outros aspectos também ficaram bem pontuados na homilia: “não podemos negar as mudanças climáticas. Podemos, até, dizer que elas são uma forma de escandalizar os pequeninos”, disse Dom Júlio na primeira parte da reflexão. “A evangelização tem um recurso fabuloso na inteligência artificial e ela é um antídoto ao mal uso dessa inteligência”, completou o presidente do Regional Sul 1 apontando para Carlo Acutis e a possibilidade real de santificação dos meios a partir do exemplo do Beato. “A palavra de Deus tem o poder de fazer florir a nossa conversão”, concluiu.

Partilha

Momento bastante aguardado, e que retomou as últimas etapas do trabalho realizado na tarde de sábado, dia 28, as Sub-regiões fizeram a exposição das ações orientadas pelo Espírito Santo nos grupos.

“Formar as Comunidades Eclesiais Missionárias a partir da Palavra de Deus”, foi o indicativo oferecendo pela Região de Aparecida. Para São Paulo, a meta se apoiará no “enfrentamento às situações de vulnerabilidade”. Já para o RP 2, o objetivo a ser perseguido em 2025 passará pelo “fortalecimento das estruturas de vivência sinodal e por Assembleia que vai procurar alargar a tenda” estendida sobre as cinco Dioceses da Região.

Ainda durante a partilha, a Sub-região Campinas “buscará caminhos e estruturas de comunhão, participação e missão. O desejo é o de ser sinal de esperança no âmbito eclesial e na sociedade, assumindo a ecologia integral em continuidade com a Campanha da Fraternidade”. Para o grupo de Sorocaba, “a Comunicação Social como ferramenta de sinodalidade será valorizada. Família e juventude foram mantidas como prioridades”. Botucatu seguirá procurando valorizar o que já existe. “É ver a Igreja como extensão da nossa casa. Vamos priorizar as juventudes (universitária e carcerária)”, disse o expositor. Também o RP 1 seguirá valorizando a “juventude e a conversão eclesial a partir do Sínodo”, propondo encaminhamentos práticos. Em 2025, na próxima edição da Assembleia Eclesial, as metas serão revisitadas e avaliadas.

Avanços

Pastorais, grupos, movimentos e diversas expressões do trabalho eclesial aproveitaram a etapa final da Assembleia para apresentar os resultados dos trabalhos e para fazer a partilha de encaminhamentos.

Destaque para fala do bispo diocesano de Jales e referencial para a ação sociotransformadora, Dom José Reginaldo Andrietta, que sublinhou a realização da 6ª Semana Social Brasileira e o processo de desenvolvimento de rede eclesial ligada aos avanços angariados.

A coordenadora da Pastoral da Comunicação, Edite Neves, e o assessor do segmento, Pe. Tiago Barbosa, falaram sobre o lançamento da escola de comunicação. “Com.VC” é o nome da iniciativa que, em primeiro momento, disponibilizará cinco vagas para formação de agentes a serem indicados pelas Dioceses. Também a dinâmica do Encontro Estadual da Pascom foi apresentada. “Muito obrigado por esse trabalho tão importante e tão bonito no nosso Regional”, externou o secretário, Dom Carlos Silva.

A Pastoral Carcerária, a Comissão em Defesa da Vida, a Pastoral da Família, Renovação Carismática Católica, Fé e Política fizeram apresentações antes da “Fila do Povo” e as comunicações diversas.

Ao final da sessão, igualmente encerrando a programação da 45ª Assembleia Eclesial, Dom Júlio Endi Akamine agradeceu os envolvidos na realização do encontro e presidiu a Celebração de Envio. “Que nos deixemos guiar pelo Espírito Santo em nossas Dioceses e Arquidioceses”, finalizou o presidente do Regional Sul 1 da CNBB.

Fonte: Pascom Regional Sul 1 da CNBB