O Círio de Nazaré 2024 em Marabá e as suas emoções

Dom Vital Corbellini, Bispo de Marabá, PA.



O Círio é um processo de evangelização muito forte para o povo de Deus, ministros ordenados, leigos e leigas, um anúncio da Palavra de Deus, tendo presentes as celebrações eucarísticas, de amor a Maria e ao seu Filho Jesus Cristo sendo preparado desde o início do ano exigindo uma grande dedicação por parte de muitas pessoas para que seja bem pensado e concretizado devido a proporção sempre mais crescente no círio de Nossa Senhora de Nazaré em Marabá, sul e sudeste do Pará. Ele é um momento da graça de Deus por Maria e ao seu Filho Jesus Cristo, sendo chamado de Círio por ter esta dimensão do povo de Deus nas ruas, feito por milhares de pessoas, trazendo fortes emoções porque o povo reza e louva o Senhor Deus por sua mãe, Maria santíssima. Em Marabá, o círio foi realizado nos dias 19 e 20 de outubro.

O quadragésimo quarto Círio

Nós festejamos o quadragésimo quarto Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2024. Ele teve como tema fundamental: Ó Maria fortalecei a nossa fraternidade, ligado à Campanha da Fraternidade 2024: Fraternidade e amizade social; Vós sois todos irmãos e irmãs (cf. Mt 23,8). Nós necessitamos de fraternidade e de vida, dons divinos para a continuidade da existência humana uma vez que nós estamos vendo muitas guerras com milhares de mortes de pessoas inocentes, nas quais nós buscamos a paz. Como seguidores e seguidores do Senhor construamos laços de fraternidade e de amor entre nós, nas famílias, comunidades e sociedade. A fraternidade é o caminho do bem comum, do amor a Deus, ao próximo como a si mesmo. Nós pedimos a Maria para que fortaleça entre nós a fraternidade, na superação do ódio e da inimizade, em vista do verdadeiro amor entre irmãos e irmãs em Cristo Jesus e na Igreja.

A visita nas paróquias e nas comunidades

O Círio possui uma programação muito importante que é a ida da imagem às paróquias e às comunidades. Este ponto ajudou ao círio para que este estivesse mais próximo das pessoas. Nós percebemos uma devoção muito forte do povo de Deus que acorre em ver a imagem passar tirando fotografias, rezando ou mesmo se colocando de joelhos, ou ainda ocorreram manifestações de emoção pelo choro quando Nossa Senhora de Nazaré passava pela imagem dentro da berlinda. Nós afirmamos que as paróquias com os sacerdotes acolheram muito bem a imagem de Nossa Senhora fazendo com que ela visitasse as comunidades. Esta visita é sempre um momento de evangelização, feita com muita oração, devoção à Maria porque ela está perto de Jesus. As missas foram realizadas na paróquia e nas comunidades com uma participação muito boa do povo de Deus.

O círio missionário

O círio tem uma grande ação que é a missão, com uma equipe de missionários leigos, leigas, seminaristas, postulantes, irmãs, pessoas da equipe de evangelização e os sacerdotes das paróquias. O objetivo deste círio é a visita das pessoas missionárias para as famílias, para reforçar a importância da comunidade, viver a missão de ir para o mundo e levar o evangelho de Jesus Cristo a todas as criaturas (cfr. Mc 16,15). A visita ocorreu quando a imagem de Nossa Senhora chegou às paróquias de modo que o sacerdote escolheu uma comunidade para ser visitada naquele dia pela parte da tarde. Nós visitamos mais de 1800 famílias nas doze paróquias em que a imagem passou desde setembro até outubro. A grande maioria das famílias aceitou a nossa visita e rezamos com as pessoas participantes, levando a Palavra de Deus e nós fizemos o convite para que estivessem presentes na comunidade, paróquia e os dias do círio de Nossa Senhora de Nazaré.

O Círio fluvial

Ele realizou-se no sábado após a missa no santuário onde as pessoas se dirigiram até o Rio Tocantins. Uma grade multidão acompanhou este momento de fé e de amor. A água é fonte de vida. A imagem esteve numa das embarcações dos povos ribeirinhos tendo um aparato de segurança feito com muitas embarcações das entidades envolvidas. Outras embarcações com muitas pessoas acompanharam o círio fluvial. Nós pedimos a Deus por Maria que abençoasse o círio fluvial, as pessoas nas embarcações, os rios Tocantins e Itacaiúnas, para que eles continuem como rios com muitas fontes de vida através do peixe e da água para abastecimento de milhares de casas nos campos e nas cidades.

A caminhada na Marabá Pioneira

Esta caminhada proporcionou muitas emoções, porque foi feita por milhares de pessoas e em quase todas as casas ocorreram uma homenagem com altar, flores, cartaz do círio, velas, terço com as pessoas presenciando o momento da chegada da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Ela passou naquelas ruas, com um povo que louva a Deus por Maria.

A troca do manto

A missa da troca do manto ocorreu no sábado à noite no final da missa, com um grande número de pessoas participantes. Foi um momento forte de evangelização para todo o povo de Deus porque o manto é pensado a partir do tema do círio: Ó Maria fortalecei a nossa fraternidade. A cor do manto foi muito bonita de modo que o povo aplaudiu quando ele apareceu sendo conduzido até o placo para ser posto na imagem de Nossa Senhora de Nazaré. O manto teve a cor rosa, significando uma roupa nova que estará presente na imagem até o próximo círio 2025. A troca do manto colocou a importância da conversão de vida que nós assumimos com Jesus e com Maria, para que sigamos o seu Filho pela realização de práticas de caridade e de amor. O Senhor nos quer com o manto do amor.

O dia do Círio

O círio teve uma missa de abertura no dia do círio, no domingo, dia 20 de outubro, dia do Senhor, bem cedo e concelebrada por diversos sacerdotes e diáconos. Uma grade multidão esteve presente na missa causando emoção pela participação daquele povo de Deus à celebração eucarística. Nós afirmamos o esforço do povo que veio de longe porque teve que levantar cedo para estar lá presente na missa utilizando-se sobretudo com ônibus ou em vans; e o povo que veio de perto se serviu dos carros, motos, sendo que muitas pessoas caminharam até o local da missa, perto da catedral, em frente ao Palacete Augusto Dias para participar da missa.

A caminhada até o santuário

Com a benção final, iniciou-se a caminhada até o santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Nós tivemos diversos carros de sons que possibilitaram a divulgação das orações, dos cânticos, feitas pela equipe da evangelização, com a recita de terços, e também foram dados fortes vivas a Nossa Senhora, a Jesus Cristo e ao próprio círio. Este ponto ganhou valor porque o círio de Nossa Senhora de Nazaré é orante levando as pessoas a rezar, a dar louvores ao Senhor pelas graças alcançadas, ou as pessoas fizeram novos pedidos a Maria para que ela os conduza até o seu Filho Jesus Cristo. Uma grande multidão de trezentos mil pessoas realizou com fé e com amor a caminhada. Quando o povo de Deus chegou até o santuário foi realizada mais uma missa de encerramento do círio de Nossa Senhora de Nazaré 2024.

A corda da berlinda

Um símbolo muito forte é a corda ligando-a à berlinda, em unidade com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré e com Jesus. Assim como as pessoas não conseguem tocar a imagem, elas o fazem agarradas à corda da berlinda. Em muitas delas, o fazem a pé descalço, e com muita fé realizam esta caminhada nas ruas com o calor do asfalto, porque agradecem a Mãe pelas graças alcançadas, pedem novas graças ao Senhor por intercessão da Virgem Maria, como a saúde para os seus filhos, filhas, netos ou mesmo levando na cabeça tijolos ou outros objetos. Tudo isso é emocionante porque é a fé do povo que manifesta o amor de Deus para cada pessoa humana.

A organização do círio

O círio teve uma organização muito importante feito por pessoas leigas que assumiram diretorias diversas, homens e mulheres e formaram equipes de apóio, da guarda em vista do círio de Nossa Senhora de Nazaré em Marabá. Nós louvemos a Deus Uno e Trino pela organização feita por muitos diretores, e diretoras, pessoas que amam o Círio e fazem o possível para que tudo ocorra bem. Sacerdotes diversos juntamente com o bispo diocesano apoiaram o círio, sendo a grande manifestação de fé, de amor a Maria e ao seu Filho Jesus Cristo nesta região do Sul e do Sudeste do Estado do Pará.



O povo nas ruas

O povo foi nas ruas fazendo a caminhada de mais de sete Kms. Foi um dia bonito, 20 de Outubro. As pessoas e entidades ajudaram com água, comida ao longo da caminhada. Milhares de pessoas foram para as ruas debaixo de um sol escaldante sendo promesseiros e promesseira para vivenciar o círio de Nossa Senhora de Nazaré. As pessoas louvaram a Deus pelo círio tendo presente a caminhada em si feita com muita alegria por viver a fé católica, por participar da comunidade, vivendo um compromisso com a vida, e o seguimento a Jesus Cristo e à comunidade.

O louvor a Deus Uno e Trino por intercessão de Nossa Senhora

O agradecimento ao Deus Uno e Trino vem do coração pela realização de mais um círio, o quadragésimo quarto em Marabá. Ele transcorreu tudo de uma forma normal. Nós agradecemos os órgãos que acompanharam o círio garantindo a segurança para os promesseiros, as promesseiras, pessoas devotas de Nossa Senhora de Nazaré. Nós louvemos o Senhor por Ele nos ter dado Maria Santíssima que passou pelas ruas, rios e caminhos de Marabá. O Senhor Jesus Cristo visitou Marabá por intercessão de Maria, Nossa Senhora de Nazaré. As emoções foram muitas com o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Foi Círio mais uma vez em Marabá, 2024.