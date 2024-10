Chile, a Igreja de São Francisco destruída pelas chamas

Chile: incêndio destrói uma das igrejas mais antigas do país

São Francisco, em Iquique, do século XVII, foi devorada pelas chamas, apesar da intervenção do corpo de bombeiros. Ela era Monumento Histórico Nacional desde 1994. As investigações estão em andamento para determinar a causa do incêndio, que não causou vítimas.

Vatican News

Destruição total, uma catástrofe para a região. Este é o sentimento expresso nestas horas por aqueles que testemunharam o incêndio que, há dois dias, sexta-feira, 11 de outubro, consumiu totalmente a paróquia de Santo Antônio de Pádua e o convento franciscano conhecido como a Igreja de São Francisco, na província costeira de Iquique, na região chilena de Tarapacà. E estrutura era um dos edifícios católicos mais antigos de todo o Chile, em sua maior parte feito de madeira, datado do século XVII, construído na época da conquista espanhola e da primeira chegada da ordem franciscana à região, e Monumento Histórico Nacional desde 1994. Nenhuma vítima

As chamas, que se desenvolveram no dia anterior sob a estátua de um santo, foram inicialmente contidas pelo corpo de bombeiros, mas recomeçaram 24 horas depois, por causas desconhecidas, e sem que os serviços de resgate, doze equipes no total, conseguissem evitar que o fogo consumisse totalmente o prédio de madeira. As autoridades abriram uma investigação e agora uma equipe de investigadores está trabalhando para tentar encontrar evidências da causa inicial do incêndio, que felizmente não causou vítimas.