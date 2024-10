Bispos italianos enviam ajuda aos refugiados e deslocados no Líbano

A Conferência Episcopal Italiana (CEI) envia fundos para a Caritas e outros organismos eclesiais libaneses para ajudar na emergência dos setores alimentares e da saúde, mediante apoio psicossocial e acompanhamento. O presidente da CEI, Cardeal Matteo Zuppi diz: “As igrejas na Itália dizem aos libaneses: ‘Estamos com vocês’, estamos ao lado de quem vive, em primeira mão, o drama da guerra”.

Vatican News

A Presidência da CEI, reunida em sessão extraordinária, providenciou o envio de um milhão de euros, dos fundos arrecados em nível nacional (8x1000), que os cidadãos atribuem à Igreja Católica, para ajudar a população do Líbano. As doações, através do Serviço de Intervenções Caritativas para o Desenvolvimento dos Povos, servirão para dar abrigo e assistência humanitária a centenas de milhares de refugiados e deslocados, diante da emergência nos setores da nutrição e saúde, além da ajuda psicossocial e acompanhamento. Desta forma, a CEI responde aos numerosos pedidos da Caritas e de outros organismos e entidades eclesiais locais, presentes no território libanês. Nos últimos 30 anos foram realizados 143 projetos de desenvolvimento, em vários setores do país, por quase 34 milhões de euros, sempre com o auxílio da CEI.

Com o Papa aos libaneses: “Estamos com vocês”

O cardeal Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente da CEI, afirma: “As igrejas na Itália aderem ao apelo do Santo Padre ao expressar proximidade e solidariedade aos nossos irmãos e irmãs no Líbano e em todo o Oriente Médio: ‘Estamos com vocês’! Ao continuar invocando o dom da paz, apelamos aos que têm responsabilidades políticas que silenciem as armas e sigam o caminho do diálogo e da diplomacia. Ao mesmo tempo, estamos, concretamente, ao lado dos que vivem, em primeira mão, o drama da guerra e da violência”.