Cardeal Tempesta: O Círio de Nazaré, fé, tradição e cultura

A história do Círio de Nazaré remonta ao século XVIII, mais precisamente ao ano de 1700.

O Círio de Nazaré é uma das maiores e mais importantes manifestações religiosas do Brasil, ocorrendo anualmente em Belém do Pará, no segundo domingo de outubro. Na realidade a preparação se inicia um ano antes, já se começa a vivenciar com meses de antecedência e continua após o grande momento Círio. São mais de uma dezena de procissões. Esse evento grandioso mobiliza milhões de pessoas que, movidas pela fé e devoção a Nossa Senhora de Nazaré, participam das diversas celebrações que compõem a festa. Com quase três séculos de tradição, o Círio de Nazaré representa não apenas um evento religioso, mas também uma expressão cultural e social profundamente enraizada na vida do povo paraense.



A história do Círio de Nazaré remonta ao século XVIII, mais precisamente ao ano de 1700. De acordo com a tradição, um humilde lavrador chamado Plácido José de Souza encontrou uma pequena imagem de Nossa Senhora de Nazaré às margens do igarapé Murutucu, em Belém. Surpreendido pela descoberta, ele levou a imagem para sua casa. No entanto, no dia seguinte, a imagem misteriosamente desapareceu e foi encontrada novamente no mesmo local onde havia sido descoberta. Esse evento foi interpretado como um sinal divino, e a partir de então, começou a se difundir a devoção.

O primeiro Círio foi realizado em 1793, organizado pelo então capitão-mor Francisco de Souza Coutinho, como uma procissão em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. O termo círio vem do latim cereus, que significa vela grande, simbolizando a luz que guia os fiéis. Desde então, o Círio cresceu em proporções e importância, tornando-se a maior celebração religiosa mariana do mundo.

O ponto central do Círio de Nazaré é a grande procissão que ocorre no segundo domingo de outubro. Durante a procissão, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré é conduzida da Catedral Metropolitana de Belém até a Basílica Santuário de Nazaré, num percurso de cerca de 3,6 quilômetros. O evento atrai milhões de romeiros de várias partes do Brasil e até de outros países, que acompanham a caminhada movidos pela fé e pelo desejo de agradecer ou pedir graças.

Um dos símbolos mais marcantes dessa procissão é a corda. Com cerca de 400 metros de comprimento, essa corda é carregada pelos fiéis, que a seguram como um gesto de sacrifício e devoção. Muitos fazem promessas e cumprem-nas durante o Círio, percorrendo o trajeto de joelhos, descalços ou carregando réplicas da imagem, sempre em sinal de gratidão ou súplica.

Outro momento de destaque é a passagem da berlinda, o carro que transporta a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Ornamentada com flores e adornos, a berlinda é aplaudida e reverenciada por todos durante o percurso. A emoção e a devoção dos participantes são palpáveis, transformando as ruas de Belém num mar de fé e espiritualidade.

Embora a procissão do domingo seja o momento mais icônico, o Círio de Nazaré é uma festividade que dura mais de um mês e envolve uma série de eventos religiosos e culturais. Uma das celebrações mais conhecidas é o Círio Fluvial, realizado no sábado anterior à grande procissão, quando a imagem de Nossa Senhora de Nazaré percorre os rios da região numa embarcação, seguida por centenas de barcos decorados. Esse evento reforça a conexão dos paraenses com as águas, um elemento essencial na vida e na economia da Amazônia.

Há também a Romaria Rodoviária, em que a imagem percorre as estradas da região, e a Trasladação, uma procissão noturna que antecede o Círio, levando a imagem do Colégio Gentil para a Catedral de Belém. Além das celebrações religiosas, o Círio também é um momento de forte expressão cultural. As feiras, festas e eventos artísticos que ocorrem durante o período são oportunidades de valorizar a cultura paraense, com destaque para a culinária típica, como o famoso pato no tucupi e a maniçoba.

O Círio de Nazaré é também um evento de grande relevância cultural e econômica. Durante o período da festa, a cidade de Belém recebe milhares de turistas, o que gera uma movimentação significativa na economia local, especialmente nos setores de turismo, alimentação e comércio. Hotéis, restaurantes, lojas de artigos religiosos e artesanato veem um aumento expressivo na demanda, o que reforça a importância do Círio para o desenvolvimento econômico da região.

Além disso, o Círio é uma oportunidade de resgate e valorização das tradições locais. A cultura amazônica, com sua riqueza de expressões artísticas, musicais e gastronômicas, ganha destaque nas festividades. O Círio é também tema de inúmeras obras de arte, literatura e pesquisas acadêmicas, que procuram entender e documentar a importância desse evento para o imaginário e a identidade do povo paraense.

Em 2004, o Círio de Nazaré foi reconhecido como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), reforçando o valor cultural e histórico dessa celebração para o Brasil.

O Círio de Nazaré é uma celebração que une diferentes gerações em torno de um mesmo propósito: a devoção a Nossa Senhora de Nazaré. Famílias inteiras participam das procissões, e muitos paraenses crescem com o Círio fazendo parte de suas vidas desde a infância. Essa transmissão de fé e tradição é um dos aspectos mais bonitos do Círio, garantindo que, apesar das transformações sociais e tecnológicas, a essência dessa festividade continue viva.

Nos últimos anos, o Círio de Nazaré tem se adaptado aos novos tempos, com transmissões ao vivo pela televisão e internet, permitindo que mesmo aqueles que não podem estar fisicamente presentes possam acompanhar e vivenciar a festa. A pandemia de Covid-19, por exemplo, impôs mudanças significativas na forma de realização das celebrações, mas não diminuiu a devoção dos fiéis.

O tema deste ano, “Perseverar na oração com Maria, Mãe de Jesus”, reflete uma mensagem de fé contínua e esperança. Esta temática convida os fiéis a se manterem firmes na oração, buscando inspiração no exemplo de Maria, que esteve sempre presente em momentos cruciais da vida de Cristo.

Destaca, além disso, a importância da constância na fé e no diálogo com Deus, especialmente em tempos desafiadores. Maria, como mãe de Jesus, é vista pelos cristãos como um exemplo de devoção e confiança no plano divino. Ela acompanhou seu Filho com amor e coragem, mesmo diante de momentos de dor e incerteza, como na crucificação. Esse tema convida os fiéis a imitarem sua perseverança, mantendo viva a chama da oração, independentemente das dificuldades que possam surgir.

Ao focar na oração, o Círio de 2024 oferece uma mensagem de esperança, mostrando que, assim como Maria foi sustentada pela fé, todos aqueles que perseverarem no contato com Deus também encontrarão forças para enfrentar as provações da vida. A oração é vista como uma ponte que une o humano ao divino, e Maria, por sua proximidade com Jesus, é a grande intercessora. Assim, o tema busca inspirar os devotos a não esmorecerem, mas a seguirem em frente, firmes na fé e confiantes no amparo celestial que a Mãe de Jesus oferece.

O Círio de Nazaré é muito mais do que uma festa religiosa. É manifestação de fé, cultura e identidade que transcende fronteiras e une milhões de pessoas em torno de um objetivo comum: celebrar e homenagear Nossa Senhora de Nazaré. Com quase 300 anos de história, essa festividade continua a emocionar e inspirar, mantendo viva a chama da devoção mariana no coração do povo paraense e brasileiro.

Além de ser um momento de renovação espiritual, o Círio de Nazaré é um importante pilar cultural e econômico para a região Norte do Brasil, reafirmando a riqueza das tradições amazônicas e seu papel no cenário nacional. O Círio não é apenas uma procissão, mas uma verdadeira expressão de fé, comunidade e esperança, que se renova a cada outubro nas ruas de Belém.

Nossa Senhora de Nazaré, do seu trono da graça, interceda por todos os seus devotos e nos ajude a ver e caminhar com Jesus!