Cardeal Scherer recebeu a Ordem do Ipiranga, em cerimônia na Sala São Paulo, na última terça-feira, dia 1º. É a mais alta honraria do Estado de São Paulo.

Vatican News



Na noite do dia último dia 1º de outubro, terça-feira, o cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo, recebeu a Ordem do Ipiranga. Esta honraria, a mais elevada concedida pelo Estado de São Paulo, é entregue a cidadãos, brasileiros ou estrangeiros, em reconhecimento aos serviços prestados ao povo paulista e por méritos pessoais.

O evento foi realizado na Sala São Paulo, no centro da capital, e também recordou os 70 anos da Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Assunção. Durante a cerimônia houve um concerto da Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, sob a regência da maestrina Mônica Giardini.

Participaram do evento autoridades civis, eclesiásticas e militares, além de inúmeros clérigos, religiosos, representantes de pastorais, movimentos e fiéis de diversas paróquias e comunidades da Arquidiocese.

Cardeal Odilo Scherer recebe a Ordem do Ipiranga - Foto Celso Silva

A Ordem do Ipiranga

Instituída em junho de 1969, a Ordem do Ipiranga faz referência à Independência do Brasil, ocorrida em solo paulista. O lema da Ordem, inscrito na comenda, é a frase de Dom Pedro I: “Independência ou Morte”. A primeira ou- torga ocorreu em 8 de janeiro de 1970.

Essa honraria estadual possui cinco graus: grã-cruz – que foi concedida a Dom Odilo –, grande oficial, comendador, oficial e cavaleiro.

Cardeal Scherer

Gratidão à Igreja

A honraria foi conferida por Tarcísio de Freitas, governador do Estado de São Paulo. Ao saudar o arcebispo, ele manifestou que a homenagem concedida era uma expressão de agradecimento e reconhecimento pela trajetória do cardeal Scherer, por seu exemplo e dedicação testemunhados em sua missão na Igreja. “É uma forma de dizer também muito obrigado à Igreja no nosso Estado”, afirmou.

Referindo-se aos 70 anos da Catedral, Tarcísio de Freitas ressaltou que a Sé é uma referência para a cidade de São Paulo, marco da presença da Igreja na metrópole, cuja origem está na missão jesuíta do Pateo do Collegio.

Gilberto Kassab, secretário de Governo e Relações Institucionais, também saudou o homenageado, sublinhado a importância da atuação de Dom Odilo para a sociedade paulista. “Sou testemunha do quanto o senhor tem atuado para que esta cidade seja melhor. Minhas palavras são apenas instrumento de todos aqueles que estão aqui para lhe agradecer por tudo, para felicitar a Igreja Católica, para dizer da satisfação que a cidade tem de ver essa grande parceira que é a Igreja Católica”, disse.

Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo. saúda o cardeal Scherer

Reconhecimento e compromisso

O Cardeal Scherer manifestou gratidão pela homenagem concedida a ele e à Catedral da Sé. “Este templo é uma referência religiosa, mas também cívica e cultural, uma referência da consciência da cidade de São Paulo”, destacou.

“São quase 23 anos que estou em São Paulo, primeiro como bispo auxiliar, em seguida, como arcebispo, participando da vida e dos acontecimentos, das preocupações, das alegrias, das angústias, dos anseios da cidade de São Paulo, que se sentem em todos os cantos, em todos os bairros, em todas as ruas, em todos os quarteirões, em todas as paróquias, em todas as comunidades, em todas as obras sociais nas quais está presente a Igreja Católica e que participa da vida da cidade”, continuou o Arcebispo.

“Recebo esta homenagem com muita alegria, com muita humildade, mas, ao mesmo tempo, como um compromisso maior de continuar a participar da vida da cidade, na medida das forças que Deus vai me concedendo, sentindo-me ainda mais engajado e comprometido com a vida e a história desta cidade”, completou Dom Odilo.

Fonte: Luciney Martins - O SÃO PAULO