O caduceu de Hermes e a Cruz na missão do médico

Dom Roberto Francisco Ferreria Paz - Bispo Diocesano de Campos

Celebramos o Dia do Médico, data significativa que homenageia a vocação e missão dos homens e mulheres de jaleco branco, que exercem profissionalmente a medicina. Há dois símbolos que acompanham a caminhada e a evolução da arte e ciência médica: o caduceu e a Cruz que lembra o padroeiro São Lucas que justifica a origem do dia. Estes dois sinais eloquentes, se conjugam e complementam dando abrangência e visão generosa aos médicos.



O caduceu, uma vara entrelaçada por duas serpentes, é muito rico em significados, pode representar as duas funções do médico a cura e o cuidado dos pacientes, também a interação e influência entre a doença e a saúde que se articulam dialeticamente, e ainda o veneno e o antídoto, que nos medicamentos dependerá do uso, dose e contexto de aplicação

Também revela uma medicina com raízes na Criação e uma visão holística (tudo está interligado), a necessidade de curar a Terra para curar a pessoa, e a harmonização com o ambiente natural para manter e recuperar a saúde.

Já a Cruz introduz o mistério da redenção, e com São Lucas o olhar compassivo e amoroso para o paciente especialmente os pobres. A medicina toca a carne de Cristo no atendimento aos doentes, na construção de uma medicina sanitarista e humanitária, que gera equidade e justiça na alocação dos recursos da saúde. Ainda com São Lucas assume um estilo de vida, e a mística do Bom Samaritano, da benignidade-humanitária e de doação total para a cura e restauração de vidas.

Mais tarde com São Camilo de Lelis e Henri Dunant o fundador da Cruz Vermelha, essa Cruz será emblema de médicos que vão ao encontro de todos/as sem fronteiras e exclusões. As tecnologias robóticas, a IA, as nanotecnologias e o trans humanismo podem apontar para um futuro de uma medicina eficiente e altamente confiável, mas o fator humano constituído por médicos de carne e osso, pelo e pescoço, de profissionais com um olhar e um coração sábio e compassivo continuarão a fazer a grande diferença. Parabéns a todos os médicos/as no seu dia, e que Jesus o Médico Divino e o taumaturgo que atende todas as angústias e necessidades das pessoas, os abençoe e sempre os ilumine. Deus seja louvado!