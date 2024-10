Bispo Martynyuk da Ucrânia: para dar esperança é preciso romper o isolamento

Presente no Sínodo dos Bispos em andamento no Vaticano, onde soube da sua nomeação como arcebispo da arquieparquia greco-católica de Ternopil-Zboriv, o prelado fala de uma situação recorrente que mudou a prática pastoral: muitas pessoas no nosso país estão enfrentando o drama do luto e nós, padres, estamos com elas para que a dor não as sufoque.

Svitlana Dukhovych



“Muitas pessoas na Ucrânia perderam entes queridos. Elas costumam dizer: 'que esperança temos para seguir em frente?'. Não há respostas fáceis. Antes de tudo, essas pessoas não devem se sentir abandonadas. Deve haver alguém que esteja próximo a elas - um padre, um pároco, um religioso - que entenda sua dor, que as acompanhe com oração e proximidade”. Isso foi dito em uma entrevista à mídia do Vaticano por dom Teodor Martynyuk, que em 17 de outubro foi nomeado arcebispo metropolitano da arquieparquia greco-católica de Ternopil-Zboriv, na Ucrânia, onde anteriormente era auxiliar. A nomeação foi anunciada enquanto o bispo de 50 anos estava em Roma, onde participa da segunda sessão da 16ª Assembleia Geral do Sínodo, dedicada ao tema da sinodalidade.



Serviço responsável



Foi precisamente no espírito da sinodalidade que ele entendeu a notícia da sua nomeação: “há diferentes ministérios na Igreja de Cristo, porque Cristo quis que formássemos um só corpo e, portanto, cada um, de acordo com seu próprio carisma, de acordo com os dons de Deus, desempenha a própria função. E até mesmo o ministério de um bispo ou de um arcebispo está integralmente ligado a esse ministério no Corpo de Cristo. Portanto, não há nenhuma novidade especial no fato que se deva servir. Entretanto, é claro que se trata de um serviço responsável. Jesus diz que a quem muito foi dado, muito será pedido. Portanto, acolhi a decisão do nosso Sínodo [Sínodo da Igreja Greco-Católica Ucraniana] com um senso de responsabilidade especial e quero realizar esse ministério com a ajuda de Deus”.



Não estamos sozinhos



Para dom Martynyuk, assim como para outros delegados do Sínodo que vieram da Ucrânia ou de outros países que sofrem com guerras e conflitos, provavelmente não é fácil se concentrar no trabalho. Em segundo plano, há sempre pensamentos e preocupações com o próprio país, onde tudo pode acontecer de um minuto para o outro... Mas aqui também, no Sínodo, a Igreja mostrou que sabe como acolher as feridas e a dor e expressar solidariedade.

“Durante os discursos”, disse o bispo ucraniano, ”muitos delegados falaram das feridas que o mundo moderno está experimentando por causa das guerras em diferentes partes do mundo. Portanto, não estamos sozinhos. Há pessoas que nos entendem bem, porque somente aqueles que estão passando por uma situação semelhante podem realmente entender você”. Dom Martyniuk acrescentou que, no contexto do Sínodo, também foram organizadas iniciativas de oração com testemunhos de representantes desses países.



A estratégia da "cura"



Para o jovem arcebispo metropolitano de Ternopil-Zboriv, assim como para todo o clero da Ucrânia, o maior desafio neste tempo de guerra é acompanhar as pessoas que estão passando por tanto sofrimento e dor. “A agressão da Federação Russa contra a Ucrânia”, diz ele, ”causou muitas feridas em nosso povo. Em particular, cerca de 14 milhões de habitantes foram forçados a deixar suas casas. Portanto, o primeiro desafio foi acolher os refugiados e depois oferecer-lhes assistência espiritual. No trabalho pastoral, nossos padres tentam, acima de tudo, acolher essas pessoas que precisam compartilhar sua dor, porque a Igreja é um lugar onde as pessoas podem expressar tudo o que está em suas almas. Outra tarefa difícil é acompanhar as famílias que perderam seus entes queridos. Nossa estratégia pastoral, que decidimos promover, é intitulada “A cura das feridas da guerra” e seu objetivo é estar perto das pessoas que estão sofrendo, oferecendo-lhes não apenas ajuda humanitária, mas, acima de tudo, acompanhamento espiritual. Portanto, o cuidado pastoral dessas pessoas é agora a prioridade das paróquias, dos Institutos de Vida Consagrada e também da Caritas”.



Nova formação para os sacerdotes



Antes da guerra na Ucrânia, os programas de formação para padres e religiosos não incluíam cursos especiais para acompanhar pessoas que estavam passando por traumas e luto. As circunstâncias trágicas levaram a Igreja Greco-Católica Ucraniana a lançar um curso para o clero “Curar as feridas da guerra” em setembro de 2023, que inclui tópicos nas áreas de saúde mental, cuidado pastoral e teologia.

A oração que dá força



No Santuário Mariano de Zarvanytsia, localizado na Arquieparquia de Ternopil-Zboriv, é comum ver grupos de pessoas, em sua maioria mulheres, reunidas em oração. São comunidades de mães ou esposas de soldados mortos que recebem acompanhamento espiritual contínuo. “Essas pessoas”, relata o arcebispo Teodor, ”são convidadas para a oração, a oração comunitária. Elas geralmente trazem fotos de seus filhos ou maridos. As esposas também vêm com seus filhos pequenos. Essa oração litúrgica lhes dá a força interior para sobreviver a esses momentos muito difíceis em suas vidas”.



Próximos a quem vive um luto



É muito importante ajudar essas pessoas a não entrarem em desespero. “É um grande desafio”, diz o prelado, "porque muitas pessoas que perderam seus entes queridos costumam dizer: ’Mas que esperança eu tenho para continuar?' Não há respostas fáceis... Antes de mais nada, essas pessoas não devem se sentir abandonadas. Deve haver alguém que esteja próximo a elas - um padre, um pároco, um religioso - que entenda a dor dessa pessoa e possa ajudá-la moral e espiritualmente, com oração, conversa ou simplesmente estando perto dela sem dizer nada. Porque há o perigo de que eles se isolem e esse isolamento precisa ser desbloqueado. Nossos párocos frequentemente vão a casas onde uma família perdeu um filho ou marido e ficam lá, ficam com eles, oram com eles, convidam-nos a fazer parte de uma comunidade onde há outras pessoas em situações semelhantes. Portanto, desbloquear esse isolamento que é perigoso é um desafio para todos nós”.