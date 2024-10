Bispo Khairallah: o Líbano voltará a ser um país de mensagens

O pastor de Batrun dos Maronitas denuncia o alto preço que os libaneses estão pagando por um conflito que “não querem e nunca vão querer”. O bispo Mounir Khairallah denuncia os ataques contra Unifil e recorda que as religiões não professam a guerra “porque aqueles que a fazem não têm confissão”.

Francesca Sabatinelli – Vatican News

São João Paulo II foi o primeiro a dizer: o Líbano é um país de mensagens. Sendo uma mensagem e um mosaico, um exemplo de “convivência” das 18 diferentes comunidades religiosas que o constituem “não falhou nem mesmo neste momento difícil”. Dom Mounir Khairallah, bispo de Batrun dos Maronitas, no Líbano, em entrevista à mídia do Vaticano, retorna com força ao que já havia indicado durante o briefing de 5 de outubro, no Sínodo. “As 18 comunidades”, são suas palavras, ‘conseguiram fundar uma nação, um Estado, que se chama República Libanesa, onde as pessoas vivem juntas no respeito às suas identidades e onde estão, ao mesmo tempo, unidas por uma única identidade, a de pertencer ao Estado do Líbano’.

Hoje, ressalta o bispo, o “convívio” sofre com décadas de guerra, “não desejada pelos libaneses, mas imposta por outros no território libanês, e os libaneses pagam um preço muito alto por conflitos que nunca quiseram, que não querem e que nunca vão querer. Eles não querem guerra, nem vingança, nem violência, nem o uso de armas. Todo povo tem o direito de decidir seu destino e seu futuro, e esse é um direito inalienável”. As 18 comunidades, incluindo cristãos, muçulmanos e também um judeu, “querem reconfirmar essa fórmula do Líbano como um país de mensagem e mosaico, mesmo que os eventos de hoje de alguma forma impeçam isso”, continua ele, “o que também depende da corrupção total que tem no país, depende dos líderes políticos. Além disso, como o Hezbollah hoje e como algumas faixas palestinas no passado, esses grupos se armaram para lutar dentro do Estado libanês, deixando de lado o exército nacional, e isso, como povo, nunca quisemos e também não queremos agora”.

Os ataques a Unifil

Dom Mounir também falou sobre os ataques israelenses contra os soldados Unifil, “soldados da paz, não da guerra”, enfatizou, “que tentam cumprir sua missão: manter a paz. Soldados que são respeitados pelos libaneses, mas não pelos israelenses”. A crítica do prelado é clara, assim como sua condenação da violência contra “essas forças da ONU”, uma posição expressa pelos líderes religiosos libaneses que se reuniram em Bkerké, no Patriarcado de Antioquia dos Maronitas, a convite do Patriarca da Igreja Maronita, cardeal Béchara Boutros Raï, e que juntos pediram “ao mundo e também às Nações Unidas que apliquem a resolução 1701, que dá a esses soldados a tarefa de fazer cumprir a paz entre Israel e o Líbano”. É, portanto, uma condenação dos ataques contra eles, mas também de todos os tipos de violência e guerra”.

O drama da emigração

Mounir fala então da hemorragia que seu país está sofrendo: a fuga de libaneses, sejam eles cristãos, muçulmanos ou judeus. Em comparação com as contínuas boas-vindas que o Líbano oferece àqueles que fogem da guerra, como acontece com os sírios, há uma emigração contínua que está deixando o país de joelhos e que recentemente aumentou muito com o consequente ônus para o Estado libanês, que “com a corrupção da classe política falhou completamente”.

Os jovens libaneses, ele relata dolorosamente, “sonham em partir porque não têm mais a chance de viver com dignidade”, há aqueles que permanecem, que mantêm viva a iniciativa privada, são aqueles libaneses que “apesar de tudo acreditam que o Líbano pode ser reconstruído”, e há aqueles que “se sentiram encorajados pela carta do Papa de 7 de outubro”. A Igreja também incentiva as pessoas a permanecerem lá, a perseverarem na fé, porque a guerra acabará um dia e o Líbano nos chamará para reconstruí-lo como era antes: um país de mensagens”.

O encorajamento do Papa

O apelo de Mounir é pela “reconciliação”, dirigida a seus compatriotas, sabendo que “o perdão é muito difícil, mas não impossível. Isso pode ser feito, observando os valores das religiões, porque nem o cristianismo, nem o judaísmo, nem o islamismo professam a violência. E aqueles que fomentam a guerra não têm identidade, nem religião, nem confissão”. É com o perdão, com a reconciliação, com o diálogo sincero, que o país Líbano, único em seu modo de vida, será reconstruído. Todos os libaneses, com a ajuda do mundo interno, são chamados a fazer isso, fortalecidos acima de tudo pelo fato de que “o Papa é o primeiro a nos encorajar”.